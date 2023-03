TOP 14. Le 15 du week-end avec Serin totalement en feu, Mauvaka en forme internationale et Zach Mercer version 2022 !

Pour cette 20 ème journée de Top 14, le 15 du week-end est totalement hallucinant ! Il n'y avait pas de rencontres internationales cette semaine, mais nous nous sommes tout de même régalés !

Des internationaux mis à l'honneur

Bien que 17 joueurs étaient sur la liste protégée de Fabien Galthié et son staff, certains internationaux ont tout de même joué ce week-end, pour prêter main forte à leur club. Parmi eux, des joueurs peu ou pas utilisés par l'encadrement du 15 de France se sont mis en évidence, comme Baptiste Serin, Peato Mauvaka, Romain Buros ou encore Antoine Hastoy ! Midi Olympique a livré sa 20 ème équipe type, et nous vous la mettons ci-dessous :

Équipe type Top 14 1 L.Kaulashvili 2 P.Mauvaka 3 E.Setiano 4 E.Meafou 5 E.Meafou 6 B.Shields 8 Z.Mercer 7 L.Botia 9 B.Serin 10 A.Hastoy 11 S.Cordero 12 A.Cocagi 13 T.Darmon 14 D.Leyds 15 R.Buros

Des noms qui reviennent souvent

Parmi les 15 joueurs de cette équipe, certains noms font partie des habitués, en la personne de Meafou, Hastoy ou encore Cordero. Pour l'ailier de Bordeaux, c'est la deuxième fois de suite qu'il se retrouve dans l'équipe-type du Top 14, ce qui est extrêmement rare ! Il faut dire que le joueur de l'UBB a de nouveau frappé, en Corrèze cette fois, où il a franchi par deux fois la ligne d'en-but. La semaine dernière, Cordero avait planté un triplé face à l'Usap, ce qui porte son total à 7 réalisations cette saison, dont 5 en deux matchs seulement. Ensuite, comment ne pas parler de Baptiste Serin, tant il a été important dans le succès de Toulon face à Paris ? Le joueur de 28 ans est en très grande forme, et le fait savoir à tout le monde, y compris au staff du 15 de France qui n'a pas dû passer à côté de la performance 3 étoiles du demi de mêlée ! Puis, le solide deuxième ligne Emmanuel Meafou est de nouveau dans cette équipe, et ce n'est plus une surprise ! Hyperactif dans l'antre du Racing 92, le joueur d'origine australienne a été le véritable fer de lance des avants toulousains, au côté de Peato Mauvaka ! Par ailleurs, ce dernier est aussi dans la composition de cette équipe, et envoie des signaux rassurants à William Servat. Le talonneur de Toulouse a une fois de plus été juste dans ses choix, adroit dans ses lancers et vaillant en défense. Nul doute de le voir sur le banc des remplaçants ce week-end pour le crunch. Continuons avec un autre membre du 15 de France, l'ouvreur du Stade Rochelais, Antoine Hastoy. L'ex-Palois était opposé à son ancienne équipe pour cette journée de Top 14, et les retrouvailles se sont passées à merveille pour ce dernier. Auteur de 26 points, Hastoy a montré que le Hameau était toujours son jardin, lui qui a évolué 6 saisons sous le maillot vert. Félicité par son coach, Ronan O'Gara, dans la presse, l'ouvreur a été d'une efficacité redoutable, dans l'organisation offensive comme dans les tirs au but. Pour finir, à noter les excellentes performances de Zach Mercer, de plus en plus en jambe avec le MHR, et également de Romain Buros, qui a été maître des airs face à Brive. Le jeune Posolo Tuilagi, fils d'une des grandes figures de Perpignan, Henry Tuilagi, a été impressionnant de puissance, à seulement 19 ans.