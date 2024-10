TOP 14. L’Aviron Bayonnais vaincra-t-il la ''malédiction'' de San Sebastian face à l’ogre rochelais ?

Si ce déplacement permet au club basque de recevoir nettement plus de supporters, les saisons précédentes ont prouvé que les résultats sportifs y sont négatifs pour Bayonne.

Y venir est synonyme d’affiche de gala pour l’Aviron Bayonnais. Un déplacement de l’autre côté des Pyrénées, à 1h de route Jean-Dauger, dans la magnifique enceinte ultra-moderne d’Anoeta.

Un trésor espagnol doté de 40 000 places et qui permet donc d’organiser de vraies fêtes du rugby, comme le furent les demi-finales du Top 14 2023.

Le truc, c’est que ça ne plait pas trop à une bonne partie des supporters basques. Et pour cause, si Jean-Dauger est une forteresse (22 victoires en 24 matchs depuis la remontée en 2022), ce n’est pas le cas d’Anoeta.

TOP 14. Coup de maître du RCT, qui s'offre l'ouvreur français le plus convoité du marchéSi ce déplacement permet au club basque de recevoir nettement plus de supporters, les saisons précédentes ont prouvé que les résultats sportifs y sont négatifs.

Les Bayonnais ont en effet perdu les deux rencontres délocalisées dans le stade de la Real Sociedad : la première face à Pau 30 à 20, et la saison dernière face au RCT, sur un score très lourd de 46 à 10. Ce jour-là, les Basques n’avaient pas existé.

Alors, peuvent-ils stopper l’hémorragie et refaire d’Anoeta un lieu de fête pour eux, comme il le fut au début des années 2010 ? Les coéquipiers de Camille Lopez devront pour cela franchir l’obstacle rochelais.

Vos matchs de rugby Toulouse/Clermont et Racing 92/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Un ogre de ces dernières saisons, qui avait d’ailleurs remporté son seul match au Pays Basque espagnol, en 2023, face à l’UBB. Et une machine qui, si elle n’est pas encore tout à fait huilée, a pour elle de pouvoir concasser n’importe quel pack du Top 14.

Ce qui n’est pas rien pour une formation bayonnaise qui n’a jusqu’ici remporté que 2 matchs cette saison, de 2 puis 1 petit point…