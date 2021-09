Top 14. Laurent Marti le confie, il s'est inspiré du Stade Toulousain pour construire l'UBB

Le président de l'UBB Laurent Marti parle évoque les objectifs de son club avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de Top 14.

Ce samedi, l'UBB démarre sa saison de Top 14 du côté de Biarritz. À l'orée du coup d'envoi, la formation girondine a toujours le même objectif, gagner un titre. "On court après un trophée, [...] mais j'ai l'impression qu'on est un paquet à courir après un trophée. On y a goûté l'année dernière. Disons qu'on a réussi à s’inviter à la table des grands. On a passé l'entrée, goûté le plat principal, mais on était loin du dessert. On n’a pas fait fromage-dessert. On aimerait bien finir le repas." Quatrièmes de la phase régulière, les Bordelais s'étaient hissés en demi-finale et avaient même inquiété le Stade Toulousain, futur champion de France et d'Europe. En effet, seuls trois points séparaient les deux formations au coup de sifflet final. Une belle performance quand on sait que les hommes de Mola avaient remporté la demie européenne sur le score de 21 à 9 quelques semaines plutôt.



Désormais, l'UBB veut franchir un palier et dépasser la référence actuelle, le Stade Toulousain. Le président girondin ne s'en cache pas via RMC, la formation haut-garonnaise a été un modèle pour Bordeaux-Bègles ces dernières années, notamment sur le plan offensif. Mais quel club n'a pas voulu produire le même jeu que les Rouges et Noirs ?

C'est comme ça que le club s'est construit. J’ai eu la chance de passer une année au Stade Toulousain en Reichel, ça m’a marqué. Quand j’ai repris l’UBB, je me suis dit : si on pouvait à l'UBB s’inspirer de ce jeu plutôt porté sur l’offensive, on le fera. Donc tous nos choix de joueurs et d’entraineurs, ça a toujours été en se disant "il faut aller vers ça". À un moment donné, on y est allé un peu trop. On a oublié les bases. Avec Christophe, je savais qu'on remettrait les bases en route. Mais Christophe n'avait pas non plus l'envie de casser l'identité du club. Il faut trouver un équilibre parce que ça reste un sport physique et de combat.



Il a fallu quelques années à l'UBB pour se construire et trouver son identité. Et malgré ce qui a pu être dit, les Bordelais sont prêts à soulever le Brennus. "J’ai entendu dire qu’on ne voulait pas vraiment se qualifier, qu'on ne voulait pas vraiment aller au bout. Non, ce n’est pas du tout ce qu’il se passe en interne. On a toujours été ambitieux, mais il a fallu se construire progressivement avec un peu moins de moyens. On a eu des moments où on a été moins bons, moins pertinents dans nos choix. Mais on est reparti, comme d'autres clubs." Aller jusqu'au bout ça commence dès ce samedi avec une victoire à l'extérieur face aux Biarrots. Lesquels vendront chèrement leur peau.

Composition de Biarritz



1. CRONIN 2. PEYRESBLANQUES 3. MILLAR

4. CRAMOND 5. OLMSTEAD

6. JALAGONIA 8. ARMITAGE 7. HIRIGOYEN

9. COUILLOUD 10. HERRON

11. SPEIGHT 12. SAILI 13. KURIDRANI 14. STARK

15. LONCA



Remplaçants : 16. DA ROS 17. TCHEISHVILI 18. DYER 19. ERBANI 20. DARBO 21. VERGNAUD 22. BARRY 23. SAMARAN



Composition de l'UBB



1. POIROT 2. MAYNADIER 3. KAULASHVILI

4. DOUGLAS 5. JOLMÈS

6. ROUMAT 7. DIABY 8. PICAMOLES

9. LESGOURGUES 10. JALIBERT

11. LAM 12. SEUTENI 13. UBERTI 14. MOEFANA

15. DUCUING



Remplaçants : 16. LAMOTHE 17. PAÏVA 18. ROUSSEL 19. VERGNES-TAILLEFER 20. LUCU 21. TRINH-DUC 22. LAMERAT 23. TABIDZE