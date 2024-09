TOP 14. L’anecdote savoureuse qui lie Dillyn Leyds et Cheslin Kolbe à jamais sur un terrain de rugby

Midi Olympique raconte ce lundi une anecdote aussi fun que rugby. Et qui lie Leyds et Kolbe à jamais sûr les terrains, comme en dehors.

Il attendait ce moment depuis des années. 7, pour être précis. Autant de temps pour pouvoir envoyer un message à son pote de Cap Town et ancien colocataire Cheslin Kolbe et le chambrer.

Lui ? Pour ceux qui connaissent bien la vie des Sud-Africains du Top 14, la dernière référence a probablement dû vous mener vers Dillyn Leyds. Le brillant rochelais a en effet marqué un triplé face à Pau ce week-end. Le premier de sa carrière ! "C’est Un peu à cause de Cheslin," plaisante l’ailier de 32 ans.

RESUME VIDEO. TOP 14. Déferlante rochelaise : 8 essais et une victoire nette contre Pau, Leyds brille avec un triplé !

Puis, en zone mixte et pour Rugbyrama, le voici qui passe à table pour expliquer ce que vient faire ici l’ami Kolbe : "Pour son dernier match au Newlands, on avait tous les deux inscrit un doublé. Dans l’en-but, je me suis dit : "Je vais donner le ballon à mon pote, je ne peux pas marquer un triplé pour sa dernière !"

Généreux et classe, il avait donc permis au futur ailier du Stade Toulousain de planter 3 essais contre les Sunwolves, en Super Rugby, à l’époque. Toujours blagueur, Leyds poursuit : "Aujourd’hui, c’est mon tour et c’est vraiment cool parce que j’ai 32 ans et c’est presque la fin. Merci à ceux qui m’ont fait les passes car si un ailier ne marque pas un triplé dans sa carrière, il y a un problème (rires)."

Pourtant, si Dillyn a suivi de près la carrière de son pote en France puis au Japon, ainsi qu’en sélection, il doit savoir que le meilleur joueur du Top 14 2019 et double champion du monde n’a plus jamais inscrit de triplé non plus, depuis. Et ce malgré sa soixantaine de banderilles plantées au compteur.

''Je l'ai tellement analysé'', Kolbe se livre sur son contre sur Thomas Ramos au mondial

Comme quoi la valeur d’un joueur ne se mesure évidemment pas qu’aux chiffres. Et Leyds le sait mieux que personne, lui qui malgré ses 2 titres de champion d’Europe, ne compte que 10 petites capes avec les Springboks. Un joueur sous-côté par excellence, qui mériterait pourtant tellement plus…