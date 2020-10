Top 14 - La vilaine simulation de Baptiste Serin face à Montpellier

Face au MHR, l'ailier Baptiste Serin a simulé une blessure après une percussion de Camara. 3/10 sur son jeu d'acteur.

On attendait un geste différent de Baptiste Serin ce week-end : chistéra, passe à l'aveugle, petit par-dessus. Mais le numéro 9, fraîchement appelé en équipe de France, s'est fait remarquer autrement. Après une charge irrégulière du troisième ligne aile Yacouba Camara, Serin s'est jeté au sol en se tenant la tête.

Cette réaction amplement poussée et exagérée n'a pas échappé aux yeux des téléspectateurs et de Romain Magellan. Malheureusement, Baptiste Serin s'est jeté au sol en se tenant la tête alors que la percussion de Camara était sur sa poitrine. Pas de sanction de la part du corps arbitral, mais les réseaux sociaux et les supporters toulonnais n'ont pas manqué de tourner en ridicule ce geste.