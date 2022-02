TOP 14. La victoire contre Toulouse ? Pas le match le plus marquant selon le capitaine palois

Le capitaine béarnais Lucas Rey a réagi à la victoire contre le Stade Toulousain. Un match important dans sa carrière, sans être le plus marquant.

Il ne faut pas le minimiser. La victoire de la Section Paloise glanée hier relève bel et bien de l’exploit. Les arguments ne manquent pas pour lui donner ce qualificatif. En effet, les Béarnais affrontaient le club champion de France dans son antre sans leur deux centres pendant une bonne partie du match. Ce à quoi il faut rajouter la volonté de rester malgré tou à 8 dans le pack, ouvrant ainsi le large aux Toulousains. Avec 3 essais inscrits après la seconde expulsion, ces derniers ne s’en sont pas privés. Autre point, les rouges et noirs avaient pris des allures de bêtes noires des verts. Sur les dernières années, ils avaient eu l’habitude de dérouler face à ces derniers. On peut citer le 83 à 6 en mai 2019, la victoire 31 à 9 il y a environ un an ou encore le 38 à 10 d’octobre dernier. RUGBY. Toulouse s'enfonce, ses supporters inquiets et dépités après une 6e défaite de suite

En bref, la performance d’hier n’a rien de négligeable. Pourtant, pour Lucas Rey, cette rencontre à la dramaturgie insensée n’arrive pas à la hauteur d’une autre rencontre folle. Le capitaine palois le dit lui-même dans un entretien accordé à Rugbyrama : “La victoire de la saison passée contre Montpellier, c’était pas mal quand même, non ? On y jouait la survie du club. Ce n’était pas le cas aujourd’hui. Donc je resterais sur ce fameux succès face à Montpellier, un match vraiment énorme, même si aujourd’hui, nous avons montré du caractère et si nous avons vécu beaucoup d’émotions.” Pour rappel, les Palois avaient explosé de joie en mai dernier après avoir obtenu leur maintien en Top 14. Cette émotion faisait suite à cette fameuse victoire bonifiée face au MHR sur le score de 41 à 25. Top 14. L'émotion incontrôlable des Palois qui apprennent leur maintien en direct [VIDÉO]