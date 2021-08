TOP 14 - La Section Paloise dévoile son nouveau maillot écolo

Sous fond de chant béarnais et de montagne pyrénéenne, la Section Paloise présente un nouveau maillot à l'accent écologique.

Ce jeudi 12 août, la Section Paloise a dévoilé son “premier maillot” sur les réseaux sociaux. C’est sur fond d’Amor d’Aussau, un chant béarnais, et d’images du Pic du Midi d’Ossau que les Verts ont mis en avant cette toute nouvelle tunique. Le design de cette dernière représentant justement le sommet emblématique de la région, un symbole déjà présent sur le blason du club. On retrouve aussi le slogan du club “En vert et contre tous” sur le col.

Autre particularité, le maillot présenté avec le partenaire majeur de la Section, TotalEnergies, est fabriqué à 100% en “matière plastique recyclée” selon le club. Une action verte qui avait déjà été proposée pour les maillots de supporters en 2020 par le club béarnais.