Top 14. La Rochelle sans Dulin, le Stade Toulousain avec Ntamack et Dupont [COMPOSITION]

Découvrez les compositions du Stade Rochelais et du Stade Toulousain pour ce choc de la première journée de Top 14 programme dimanche.

Top 14. Sorti tout droit de Pro D2, Pierre Popelin peut-il s'imposer à La Rochelle ?La composition du Stade Rochelais pour le choc face au Stade Toulousain en Top 14 a été dévoilé ce samedi. Pas de Kerr-Barlow ni de West à la charnière mais Berjon et Plisson. Les Tricolores Gourdon, Alldritt, Bourgarit ou encore Atonio sont bien présents. Première de Popelin à l'arrière tandis que Dulin n'est pas non plus sur la feuille de match.

Stade Rochelais 1 Priso 2 Bourgarit 3 Atonio 4 Sazy 5 Skelton 6 Liebenberg 8 Alldritt 7 Gourdon 9 Berjon 10 Plisson 11 Alonso Munoz 12 Favre 13 Rhule 14 Leyds 15 Popelin 16 Lagrange 17 Wardi 18 Lavault 19 Tanguy



20 Bourdeau 21 Le Bail 22 Buliruarua 23 Herrera

Côté toulousain, Dupont et Ntamack sont bien présents pour cette reprise du Top 14. En première ligne, Mauvaka a été préféré à Marchand. Pour rappel, Charlie Faumuina, Emmanuel Meafou, Pita Ahki et Pierre Fouyssac, Jo Tekori ne sont pas encore en mesure de jouer. Sofiane Guitoune n'est pas disponible non plus tout comme Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares, retenus avec les Pumas. Notez qu'Anthony Jelonch ne pourra jouer que la semaine prochaine.