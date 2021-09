Top 14. La Rochelle avec West, mais sans Danty et Dulin face au Racing 92 [COMPOSITION]

La Rochelle et son ouvreur néo-zélandais West défieront samedi soir le Racing 92 et sa ligne de 3⁄4 galactique ! Voici en détails la composition des deux équipes.

Après sa défaite face au Stade Toulousain à domicile dimanche dernier, c’est un Stade Rochelais à la recherche de points qui se déplace au Racing. Et croyez-nous, les maritimes ne comptent pas se déplacer à la U Arena pour profiter de la buvette... Sauf qu’en face, ça ne rigole pas non plus ! Les hommes de Laurent Travers, auréolés de leur victoire à Jean-Bouin la semaine passée, comptent bien poursuivre leur dynamique positive, face à des Rochelais qui les avaient éliminés aux portes de la finale l’an dernier. Et pour cela, les Racingmen misent sur la continuité, avec notamment les nouvelles titularisations de la paire de centres internationale Fickou-Vakatawa, ainsi que celle d’Antoine Gibert à l’ouverture. Seulement un changement est à souligner par rapport aux XV de départ de la semaine dernière : Eddy Ben Arous cède sa place à Hassane Kolingar. On prend (quasiment) les mêmes, et on recommence ! Voilà la philosophie des Ciels et Blancs, qui devront réitérer la même performance que face au Stade Français, s’ils veulent enchaîner une deuxième victoire consécutive.

Racing 92 1 KOLINGAR 2 CHAT 3 OZ 4 LE ROUX 5 PALU 6 LAURET 8 TANGA-MANGENE 7 CHOUZENOUX 9 MACHENAUD 10 GIBERT 11 IMHOFF 12 FICKOU 13 VAKATAWA 14 TAOFIFENUA 15 BEALE 16 BAUBIGNY 17 GOGICHASHVILI 18 PESENTI 19 DIALLO



20 LE GARREC 21 VOLAVOLA 22 KLEMENCZAK 23 COLOMBE

Côté rochelais, et comme dit précédemment, les hommes de Ronan O’Gara viennent sur la pelouse du Racing avec des ambitions. En témoigne la composition préparée par l’entraîneur irlandais pour cette rencontre, avec notamment la présence de son ouvreur titulaire Ihaia West. Chez les avants, Papidze rentre dans le XV de départ à la place d’Atonio, tout comme Tanguy qui endosse le numéro 5. Raymond Rhule, quant à lui, reste au centre, en l’absence de l’ancien parisien Jonathan Danty. Il accompagne Jules Favre au centre de l’attaque rochelaise. Toujours privés de Brice Dulin, ainsi que de Skelton suspendu, O’Gara et son staff peuvent néanmoins compter sur la présence de nombreux cadres tel que Pierre Bourgarit, Kévin Gourdon, Grégory Alldritt ou encore Dillyn Leyds. Ces derniers, emmenés par leur capitaine de toujours, Romain Sazy, tenteront de décrocher une victoire de prestige, qui plus est à l’extérieur, et face à un concurrent direct dans la course aux demi-finales.