TOP 14. La Rochelle avec ses internationaux pour le choc face à l'UBB, la composition probable

C'est la grosse affiche de cette septième journée de Top 14. La Rochelle accueille l'UBB dimanche soir dans l'antre de Marcel-Deflandre, voici la composition probable des locaux.

Les internationaux de sortie

Après trois victoires consécutives, les Rochelais avaient plutôt bien débuté leur saison, mais se sont heurtés à un mur le week-end dernier, et ont concédé une deuxième défaite, au goût amer.

Les coéquipiers d'Antoine Hastoy se sont cassé les dents sur la pelouse d'Anoeta face à l'Aviron Bayonnais, qui était très en jambe pour la première de Manu Tuilagi. Résultat final, les Maritimes se sont incliné 37-7.

Après la rencontre, le manager et perfectionniste Ronan O'Gara n'a pas été tendre avec ses joueurs, et a également assumé les responsabilités d'une telle déroute, en s'excusant après des supporters au micro de Canal +.

Actuellement troisième du championnat, La Rochelle a donc à cœur de réussir la réception du leader bordelais, avec une équipe type. La composition probable démarre avec une première ligne composée de Reda Wardi, Tolo Latu et Uini Atonio.

Dans la cage, Thomas Lavault sera de nouveau titulaire et Will Skelton retrouve sa place de titulaire. Sa puissance a cruellement manqué le week-end dernier. En troisième ligne, Cancoriet et Boudehent seront les deux flankers, et encadreront Grégory Alldritt qui sera capitaine.

A la charnière, Tawera Kerr-Barlow sera associé à Antoine Hastoy, comme le week-end dernier. En revanche, la paire de centres ne sera pas la même avec la titularisation de Danty, avec le retour de Seuteni.

Aux ailes, Leyds et Nowell feront le travail nécessaire, tandis que Brice Dulin reste en place dans le champ profond. Sur le banc, nous retrouverons de forts éléments comme Colombe, Douglas, Hadadd, Favre, Berjon ou encore Penvernne.