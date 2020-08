Top 14 - La LNR change la programmation des matchs à cause de la Covid-19

La programmation du Top 14 pour 2020/2021 a été modifiée par la Ligue nationale rugby dans le cadre du nouveau protocole sanitaire.

Top 14/Pro D2 - Pas de forfait mais un report en cas de COVID-19Réuni ce mardi, le Comité directeur de la LNR a pris plusieurs mesures concernant le Top 14 et la Pro D2 dans ce contexte de crise sanitaire. Outre le nouveau protocole médical, soumis au comité interministériel de crise pour approbation, la création d'une commission indépendante d'expertise et d'une cellule d'urgence, la Ligue a dévoilé une nouvelle programmation pour le Top 14. Elle anticipe le fait que certaines rencontres pourraient être reportées à cause de la Covid-19. Pour rappel, une équipe présentant trois cas positifs au sein de son effectif entrainera le report de son match et le placement en isolement pour 14 jours des joueurs concernés.

Afin d’anticiper des éventuels reports / décalages de matches de TOP 14 qui pourraient venir impacter la programmation de la journée de championnat et la préparation – sportive et logistique - des clubs, il a été décidé, en accord avec le diffuseur Canal + et pour la durée du protocole, de programmer à chaque journée en 2 matches de TOP 14 le vendredi soir à 20h45 et 2 matches le dimanche soir à 21h00, afin de pouvoir proposer du TOP 14 sur ces plages horaires majeures, même en cas de report d’un match. L’aménagement de la programmation de la 1ère et 2ème journée de TOP 14 en conséquence de ce principe sera communiqué sous 48 heures.