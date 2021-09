Top 14 - Stade Toulousain. Joshua Brennan, au nom du père

Fils de Trevor et frère de Daniel, Joshua Brennan est promis à un bel avenir. Alors qui est ce jeune deuxième ligne, capitaine des moins de 20 ans français ?

Que vous soyez un supporter invétéré du Stade Toulousain ou non, le nom de Brennan doit forcément vous être plus que familier. Car dans les années 2000, Trevor de son prénom, a marqué de son empreinte notre championnat. Foulant les pelouses des quatre coins de l'Hexagone avec une agressivité parfois à la limite de la règle. L'Irlandais, qui compte treize sélections avec le XV du Trèfle et qui a porté entre 2002 et 2007 les couleurs de Toulouse, s'est donc installé dans la Ville rose. Et a donc eu deux fils, Daniel et Joshua, nés tous deux à Dublin, mais qui ont grandi au sein de la cité haut-garonnaise. Ils ont également porté les couleurs de l'équipe de France -20 ans, possédant la double nationalité depuis 2016. L'occasion de nous intéresser à Joshua, de trois ans le cadet de Daniel, considéré comme l'un des futurs espoirs au poste de deuxième ligne.

VIDEO. Adopté par Toulouse et la France, Trevor Brennan est fier de voir ses fils avec le maillot bleuDans les colonnes de L'Équipe, Ugo Mola l'affirmait. Certains jeunes du centre de formation devront éclore cette saison et être intégrés au fur et à mesure au groupe. Parmi ceux-là, Joshua Brennan : ''Petit à petit, ils vont jouer de plus en plus avec nous. Il y a aussi Josh Brennan en deuxième ligne''. Joueur de devoir, jamais avare d'efforts et très gros défenseur, il faut dire que ''Josh'' possède une jolie expérience dans les catégories de jeunes. Excusez du peu, il a connu les équipes de France des moins de 16, 17, 18 et 20 ans dans lesquelles il fut à chaque fois désigné capitaine. De quoi vous classer le joueur, un leader dans l'âme.



Mieux encore, il va avoir la chance de côtoyer le XV de France en octobre 2020 dans le cadre d'un travail en commun pour le développement des joueurs à forts potentiels. À Marcoussis, Joshua Brennan va prendre conscience de ce qu'est le très haut niveau : ''J'ai vécu l'expérience des moins de 20 ans mais c'est un niveau différent même par rapport au club. On s'entraîne avec ce qui se fait de mieux donc le niveau d'exigence est ultra élevé mais si nous sommes appelés, c'est que nous avons des qualités, le terrain c'est assez simple mais le plus difficile, c'est la cohésion de groupe'', déclarait-il sur le site de la FFR. Une expérience qui a permis au joueur de grandir sur le plan rugbystique : ''C'est une très bonne expérience de pouvoir partager des semaines de préparation de match avec les meilleurs joueurs de France. J'ai beaucoup à apprendre et ces moments sont vraiment propices [...] Rugbystiquement je ne suis plus le même avant et après ces semaines de préparation.'' Rien que ça.

Premiers pas en Top 14

Celui qui a été formé au Toulouse Lalande Aucamville avant de rejoindre le Stade Toulousain en 2013, va donc revenir en club fort d'une expérience enrichissante. Et cela va se concrétiser par une première apparition dans le monde professionnel. Nous sommes le 5 décembre 2020. Toulouse se déplace à Bayonne. À la 67ᵉ minute et alors que son équipe mène 24-13, Joshua Brennan rentre à la place de Yannick Youyoutte. Des premiers pas en Top 14, couronnés par une victoire 24-20 sur la pelouse de Jean Dauger. Un beau baptême du feu pour le colosse de 1m99 pour 114 kg. Il participera également à la lourde défaite des Toulousains à Mayol (44-10), le 8 mai dernier, en rentrant à 20 minutes du terme. Deux rencontres qui devront lui permettre de s'affirmer cette saison, afin de gratter encore un peu plus de temps de jeu. Car à 19 ans (il aura 20 ans le 28 novembre prochain), l'avenir lui appartient.

Espoirs. Mas, Taofifenua, Ntamack : Revivez la victoire finale du Stade Toulousain devant l'USAP [VIDÉO]Brennan terminera l'exercice 2020/2021 en apothéose. Et pour cause. Avec les espoirs du Stade Toulousain, il deviendra champion de France en disposant de l'USAP en finale (29-22) tandis qu' en parallèle son club remportera également le Top 14. Bref, vous l'aurez compris, une année exceptionnelle pour le deuxième ligne achevée par une convocation pour le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans. Encore une fois capitaine, il se blessera à la cheville lors de la défaite initiale contre l'Angleterre, le contraignant à manquer le reste de la compétition, les Bleuets terminant à la seconde place. Mais qu'importe Joshua Brennan a pris rendez-vous avec l'avenir, un avenir qui s'annonce prometteur si le deuxième ligne arrive à confirmer les attentes placées en lui.