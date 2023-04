Top 14. Jonathan Sexton s'en prend au Racing et n'aurait préféré jamais jouer en France

L'international irlandais Jonathan Sexton s'est exprimé dans le Times et regrette ses deux années avec le Racing 92, "j'aurai préféré être l'homme d'un club".

Dans une interview accordée au Times, Jonathan Sexton n'a pas été tendre avec le Racing 92, son club de 2013 à 2015. Fraichement vainqueur du tournoi de Six Nations avec l'Irlande, la légende irlandaise de 37 ans vie ses dernières saisons sous les couleurs du Leinster. Avec 189 matchs avec la province, le demi-d"ouverture aurait aimé plus encore : « J’ai évidemment été absent pendant deux saisons en France, mais j’aurais aimé que les 40 matchs que j’ai joués pour le Racing aient été joués pour le Leinster », a-t-il déclaré au média britannique.

Lancé par l'ancien entraineur du Leinster, Michael Cheika en 2006, Sexton risque d'être juste afin d'égaler les records de match de ses coéquipiers, Cian Healy (260) et Devin Toner (280) : « Je vois les choses de deux façons. Je suis fier d’avoir beaucoup gagné avec le Leinster. J’ai aussi commencé relativement tard car il m’a fallu un certain temps pour percer dans l’équipe. Je serais juste plus heureux de regarder un CV qui disait plus de 230 matchs pour le Leinster. Et j’aurais été plus heureux d’avoir été un homme d’un seul club. »

Pas convaincant avec le Racing

Recruté par Jacky Lorenzetti, Jonathan Sexton arrive au Racing 92 en 2013. Avec un contrat de 750 000 euros par an, il devient le joueur irlandais le mieux payé. Pour sa première saison en Top 14, l'ouvreur du trèfle comptabilise 36 matchs d'un bon niveau, dont un barrage face au Stade Toulousain où il inscrira 21 points qui permettront au bleu et blanc de se qualifier. Ils sortiront ensuite en demi-finale face à Toulon (16-6). Pour sa dernière saison en France (2014-2015), Jonny ne sera aperçu que 14 fois avec le Racing, un gâchis pour notre Top 14 pour celui qui sera élu meilleur joueur du monde en 2018. TOP 14. Quand le Racing de Sexton et le CO d'Urios mettaient KO Ernest Wallon