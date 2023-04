VIDEO. Champions Cup. Le rouleau compresseur du Leinster a écrasé Leicester avec facilité

Le Leinster n'a fait qu'une bouchée des Anglais de Leicester en quart de finale de la Champions Cup. Les Irlandais ont inscrit 55 points. Qui pourra les stopper ?



Qui pourra stopper le Leinster dans sa quête d'une cinquième étoile ? On s'était posé la même question l'an passé. Et ce sont finalement les Rochelais qui avaient pris le dessus sur les Irlandais. Il faudra certainement une très grande équipe en face pour parvenir à battre la province irlandaise. Déjà très en vue lors des phases de poules, elle semble monter en puissance dans ces matchs couperets. Après avoir passé 30 points à l'Ulster en 8e, les coéquipiers de Sexton, qui avait laissé sa place à Byrne pour ce quart de finale, ont dépassé la barre des 50 unités face à Leicester. Les Anglais étaient pourtant toujours dans le coup aux citrons après l'essai acrobatique de Waston en coin, 17-10. Mais ils n'ont pas été en mesure de faire douter les locaux. Et ce, même lorsqu'ils ont joué à 14 contre 15 après la biscotte de Doris. Pire, ce sont même les Irlandais qui ont marqué par Gibson-Park en infériorité numérique. Le second acte a été tout à l'avantage des pensionnaires de l'Aviva stadium avec cinq essais au compteur. On souhaite bonne chance à Toulouse ou aux Sharks en demie. Il leur faudra encore se coltiner les Irlandais devant leur public. Une habitude diront certains. CHAMPIONS CUP. Incroyable mais vrai, le Leinster joue 70% de ses matchs de phase finale à domicile