TOP 14. Jaminet, Capuozzo... Quelle équipe pour Toulouse face à Toulon ?

Samedi soir, Toulouse affronte Toulon à Marseille en Top 14, pour un match de gala. Du moins sur le papier, les Toulousains étant privés de nombreux cadres...

RUGBY. Top 14. Toulouse envoie-t-il toujours une ‘’équipe B’’ à Toulon ?Si le Top 14 fait son retour ce week-end, une affiche en particulier est sous le feu des projecteurs : Toulon-Toulouse. Un match de rêve sur le papier, qui sera quelque peu gâché par les nombreuses absences côté toulousain. Néanmoins, il y aura du beau monde au Vélodrome ! Notamment au RCT, où seuls quelques joueurs ne fouleront pas la pelouse marseillaise (Ollivon, Biggar ou encore Villière). Le champion du monde Kolbe sera par exemple bien présent, comme le Fidjien Waisea. À Toulouse, la donne est, comme vous le savez, un peu différente. François Cros et Melvyn Jaminet devraient être alignés, à l'inverse des autres cadres du 15 de France (Dupont, Marchand, Baille, Flament, Jelonch, Ntamack, Ramos), retenus avec leur sélection. De même pour Jack Willis, laissé à disposition du XV de la Rose, et donc indisponible ce week-end. Quant à l'Italien Ange Capuozzo, malade en début de semaine, celui-ci sera également forfait pour le déplacement face à Toulon. En revanche, le géant Emmanuel Meafou sera lui bien présent, tout comme l'ailier international Matthis Lebel.

15 DE FRANCE. Peato Mauvaka (Toulouse) de retour avant la fin du 6 Nations ? Delibes, Faumuina et Mauvaka trop justes

Malheureusement pour Ugo Mola, les internationaux ne seront pas les seuls absents samedi soir. Le Français Dimitri Delibes (23 ans), ainsi que le pilier all black Charlie Faumuina (36 ans) seront trop courts pour défier Toulon. De même pour l'international Peato Mauvaka (26 ans, 19 sélections), qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Une quinzaine d'absents donc, qui n'empêchera pas au Stade Toulousain de se déplacer à Marseille avec une équipe compétitive ! Pour preuve, les jeunes Brennan, Cramont et Épée seront disponibles, tout comme les plus expérimentés Pita Ahki, Sofiane Guitoune et Dorian Aldegheri.

XV possible Toulouse 1 Neti 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Placines 8 Roumat 7 Cros 9 Graou 10 Mallia 11 Lebel 12 Ahki 13 Barassi 14 Retière 15 Jaminet 16 Boubila 17 Ainu'u 18 Brennan 19 Youyoutte



20 Elstadt 21 Guitoune 22 Épée 23 Mallez

Vos Matchs de Rugby Toulon/Toulouse et Castres/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?