TOP 14. INSOLITE. Laurent Travers est-il arrivé en karting en conférence de presse ?

A la fin de la rencontre entre le Stade Français et le Racing 92 , qui clôturait la 21ème journée de Top14, le combat n’était pas fini. Lors de la conférence de presse d’après match, les journalistes ont pu être surpris par l’accoutrement particulier du manager général du Racing 92, Laurent Travers. Ce dernier est arrivé casque de karting sur la tête pour répondre aux provocations du Stade Français dans la semaine : "Le Derby Parisien c’est dimanche : la Capitale contre la Banlieue, le 3ème contre le 8ème, la F1 contre le Karting ". C’est sur le ton de l’humour, que le coach francilien explique sa galéjade : "C’est un défi que les joueurs m’avaient lancé". Résultat de la course, une victoire à l’extérieur pour le Racing 13-17 et une 7ème place au classement. Donc oui, "le karting a tenu la route.", expose Laurent Travers.