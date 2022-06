RUGBY. TOP 14. Info ou Intox, des banderoles toulonnaises ont-elles été refusées à l'Arena ?

Pour la dernière journée du Top 14, des supporters du RCT se sont plaints de ne pas avoir pu rentrer à la Défense Arena avec leur matériel de supporters.

Sur le terrain de la Défense Arena, ce sont les Franciliens qui se sont imposés 21 à 16 face à Toulon pour la dernière journée du championnat de France. Mais en tribune, une polémique a émergé. En effet, quelques jours avant la rencontre, le groupe de supporters "Les Fils de Besagne" avait publié un communiqué dans lequel était stipulé qu'ils ne pourraient rentrer dans l'enceinte avec leur matériel, à savoir des banderoles et des tambours. En cause ? Une absence de certificat anti-feu.

Depuis 15 ans, notre association se déplace sur tous les terrains de France et d’Europe afin d’encourager le RCT. Lors de chacun de nos déplacements, nous entamons des démarches afin d’obtenir l’autorisation de rentrer nos banderoles et drapeaux dans les stades. Pour la première fois en 15 ans d’existence, le Racing 92 a pris la décision de nous interdire l’accès à notre matériel sous prétexte que nous n’avions pas de certificat anti-feu. Nous prenons acte de cette décision qui vise une nouvelle fois à tuer la passion des supporters. L’histoire fait que le Racing 92 aura peut-être un jour un match décisif à jouer sur la pelouse de Mayol. Nous appellerons alors le RCT à appliquer le principe de réciprocité aux supporters franciliens.

Même son de cloche de la part du groupe "Les Fadas", et notamment l'antenne parisienne. Celle-ci avait également sorti un communiqué. Mais elle a pu en fin de compte rentrer dans l'Arena avec tout son matériel ! Au contraire des Fils de Besagne, dont la situation n'a pas évolué durant le week-end. Contacté ce vendredi par le Rugbynistère, le Racing 92 nous a donné sa version des faits concernant la situation pour nous éclairer :

Le Racing 92 a toujours pris le soin d’accueillir les supporters du rugby et de tous les clubs adverses dans un esprit festif et de partage au sein de Paris La Défense Arena et ce dans le respect des règlementations sécuritaires en vigueur.

A l’occasion du match du Racing 92 – RC Toulon, le dimanche 05 Juin 2022 comptant pour la 26ème journée de Top 14, le club du Racing 92 est en charge de garantir la sécurité des biens et des personnes au sein de Paris La Défense Arena et doit ainsi se conformer au respect de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié relatif à la réaction au feu des matériaux de construction et d’aménagement.

Le club du Racing 92, en accord avec le club du RC Toulon, demande donc aux associations de supporteurs désireux d’utiliser du matériel de décoration lors des matchs à Paris La Défense Arena de se conformer à la remise d’un PV de réaction au feu. Dans le cas où ce PV ne pourra être fourni par les associations, l’emploi de ce matériau sera interdit d’accès à l’enceinte.

"Les Fadas" ont pu rentrer avec leur matériel dans l'Arena et encourager leur équipe, au contraire des "Fils de Besagne", certes présents au stade, mais sans leurs banderoles ou tambours.