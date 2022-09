Top 14. Né en Corrèze, parti en Angleterre, Harry Glynn a réussi son baptême du feu avec La Rochelle

Ce week-end, le jeune ouvreur anglais Harry Glynn a fêté sa première titularisation en Top 14 avec le Stade Rochelais. Un baptême du feu réussi pour celui-ci, avec deux essais inscrits.

Fêter sa première titularisation en Top 14, ce n'est jamais anodin. D'autant plus lorsque celle-ci se déroule dans un Stade Marcel-Deflandre à craquer, avec le Stade Rochelais, et que vous portez le numéro 10 dans le dos. Et pourtant, c'est bien ce qu'a vécu ce samedi le jeune ouvreur anglais de 21 ans, Harry Glynn. Arrivé en Charentes-Maritimes en 2020, Glynn avait déjà joué quelques minutes la saison passée (18 exactement), face à Brive en championnat. Mais voilà, ce week-end, c'était bien en tant que titulaire que l'Anglais s'est avancé sur le pré, afin de livrer une prestation plus que correcte ! Très intéressant balle en main, il a su également montrer son talent au pied, même s'il a eu quelques déchets dans ce domaine. Mais ce qui a surtout marqué les amoureux du rugby, c'est bien ses deux essais inscrits lors de la première période ! Le premier sur une interception très bien sentie en sortie de touche, et le second en jouant rapidement une pénalité à 5 mètres de l'en-but adverse. Une roublardise digne des ouvreurs les plus expérimentés du championnat, qui a su conquérir le public maritime.

TOP 14. USAP. 1,92 mètre pour 149 kg : Posolo Tuilagi est un bébé hors normesNé à Tulle en Corrèze, ce jeune joueur a un parcours assez atypique. Car s'il est bien de nationalité anglaise, Harry Glynn a vécu quelque temps en France, et a notamment joué du côté du Club Athlétique Meymacois Rugby, de 2008 à 2011. Reparti ensuite de l'autre côté de la Manche, Glynn est également passé par Leicester, lors de la saison 2019-2020. De ce fait, l'ouvreur de 21 ans a l'avantage de posséder le statut de JIFF (joueur issu de la formation française) ! Un atout non-négligeable, pour celui que l'on risque de revoir du côté de La Rochelle, notamment lorsqu'Antoine Hastoy sera appelé chez les Bleus. À lui désormais de continuer sur la lancée de son match face à Perpignan, pour pourquoi venir bousculer la hiérarchie au niveau des ouvreurs ! Car si Hastoy semble intouchable, Glynn possède toutes les qualités pour gratter du temps de jeu, dans une saison qui s'annonce encore plus longue et éprouvante que les précédentes...

