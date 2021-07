TOP 14 . VIDEO. ''Guidés par l'ancien'', voici les nouveaux maillots de l'ASM !

L'ASM Clermont Auvergne a dévoilé ses nouvelles tuniques pour la saison à venir. Des maillots inspirés des tuniques mythiques des années 70.

C'est traditionnellement l'un des évènements les plus attendus de l'intersaison par les supporters des clubs de l'Hexagone. Et c'est ce jeudi que l'ASM a dévoilé ses jeux de maillots pour la saison à venir. Comme ce fut souvent le cas par le passé, on retrouve la mythique tunique jaune, accompagnée de la bleue et de la jaune. Mais alors pourquoi ce maillot est-il si particulier ? Parce que pour les 110 ans du club, l'entité auvergnate a choisi des maillots aux aspects vintage, avec les fameuses bandes horizontales inspirées du maillot que portaient les Jaunards dans les années 70. Des bandes qui symbolisent donc la transmission générationnelle qui tente d'être perpétuée au sein du club. Et qui elle l'espère, redonnera aux Clermontois des résultats à la hauteur de leur ambition en 2021/2022...

Pour cette nouvelle saison, ce sera bien plus qu’un maillot que les « jaune et bleu » porteront sur leurs épaules. Riche de 110 ans d’histoire, le club et notre équipementier officiel Macron se sont inspirés du maillot mythique des années 1970 et des premiers succès en challenge Yves-Du-Manoir pour lui faire traverser le temps. Comme lui, nos valeurs de combat, d’abnégation ou de solidarité n’ont cessé de se transmettre de génération en génération afin de faire grandir l’ASM et d’entretenir une passion toujours aussi ardente que la Yellow Army incarne à merveille. - Communiqué publié sur le site de l'ASM.