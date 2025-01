TOP 14. Favoris, surprises et déception, le bilan des clubs à mi-saison (1/2)

Après 13 journées de Top 14, certains clubs déçoivent, d’autres performent. Où en sont les 14 écuries de notre championnat à la mi-saison ?

Stade Toulousain - favori

Le Stade assume son statut d’ultra-favori. Seulement trois défaites et une sensation de toute-puissance. Devant comme derrière, les Rouge et Noir imposent leur loi. Même à l’extérieur, ils gardent l’étiquette de favori. Seule ombre au tableau : la défaite à domicile face à l’UBB. Elle est tout de même largement compensée par les 20 points glanés loin d’Ernest-Wallon. Un titre honorifique de champion d’automne qui en appelle d’autres en fin de saison.

Bordeaux-Bègles - favori

L’UBB assume également son statut de favori. Pour la 2ᵉ année de Yannick Bru, on sent que les Girondins ont passé un cap. Avec un meilleur bilan que Toulouse (10 victoires à 9), ils ne doivent leur deuxième place qu’à la différence de bonus. En excellente position pour se qualifier directement en demi-finale, le grand défi de la phase retour sera la gestion des doublons.

RC Toulon – à sa place

Le RCT est la troisième force du championnat après 13 journées. Les hommes de Pierre Mignoni sont tranquillement en train de monter en puissance. Solides vainqueurs à Perpignan et au Stade Français, ils ont sur faire basculer leur saison du bon côté. Le recrutement est bien senti (Sinckler, Ludlam). Le retour de Jaminet va encore densifier l’effectif et apporter une arme supplémentaire.

Bayonne – Surprise

Personne n’attendait l’Aviron à la quatrième place du championnat à la mi-saison. Le recrutement de Manu Tuilagi et Joris Segonds fonctionne à merveille. L’association de l’Anglais avec un Sirelli Maqala en feu transperce n’importe quelle défense du Top 14. Bayonne est maintenant capable de se montrer régulier et tueur, il faudra compter sur eux pour la qualification.

ASM Clermont – Surprise

Les hommes de Christophe Urios réalisent, eux aussi, un début de saison inattendu. Dans le ventre mou du championnat depuis plusieurs saisons, l’ASM est en reconstruction. Cette période pourrait s’accélérer si le club continue à travailler de cette manière. Le pack est impressionnant en conquête et la défense des Jaunards met à mal les plus grandes équipes. La Rochelle et le Leinster s’y sont cassé les dents. Il faut continuer sur cette belle dynamique.

La Rochelle – déception

Le Stade Rochelais n’est pas à sa place en sixième position. Si les Maritimes tenaient le rythme des cadors en début de saison, la défaite à domicile face à Vannes a tué cette dynamique. Depuis, le jeu des Rochelais s’est délité et leur dernière performance en Catalogne n’a pas rassuré les supporters. Il faut vite réagir, même si l’on n’est pas inquiets pour la qualification.

Montpellier – surprise

En début de saison, la plupart des suiveurs annonçaient une nouvelle saison galère pour le MHR. Les Cistes ont su faire le dos rond pour revenir dans un nouvel état d’esprit. Si le groupe parait encore fragile, Billy Vunipola, le nouveau capitaine, semble faire beaucoup de bien au vestiaire. L’Anglais est peut-être le leader qui manquait à cette formation. C’est donc une belle surprise de les retrouver aux portes du top 6, ils joueront la qualification lors de la phase retour.