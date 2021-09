TOP 14 - Faut-il (déjà) s’inquiéter pour le Stade Français ?

Après deux défaites contre le Racing et l'UBB, le Stade français se retrouve bon dernier avec 0 pts. De quoi s’inquiéter pour les hommes de Quesada ?

Peu avant le début du championnat, Quesada avait insisté sur la régularité dont ses joueurs devaient faire preuve tout au long de la saison, et ce notamment en défense. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le message du coach argentin n’est pas très bien passé. Car lorsque l’on encaisse 73 points en seulement deux journées, on se rapproche plus des portes ouvertes que d’un rideau de fer ! Déjà un point faible l’année précédente, la défense parisienne pose donc encore question aujourd’hui, en témoignent les 19 franchissements de Bordeaux ce week-end. Mais ce problème défensif, bien que très handicapant pour un club qui veut jouer le Top 6, était souvent compensé les années précédentes par une force offensive impressionnante.

