TOP 14. Face à une équipe de Castres ''chacailleuse'' mais pas que, le Stade Toulousain doit faire mieux

Matthis Lebel, ailier du Stade Toulousain, revient sur un début de saison contrasté. Entre manque de réussite et défaite face à l’UBB, il livre une analyse lucide avant le derby face à Castres.

Ce jeudi, Matthis Lebel s'est exprimé en conférence de presse, revenant sur un début de saison en demi-teinte pour le Stade Toulousain. Si les résultats comptables sont là, l'ailier toulousain pointe du doigt un manque de fluidité dans le jeu des 3/4 : « On a peut-être eu plus de mal à se faire plaisir derrière... on est en délicatesse sur le fait de scorer. » Un constat sans équivoque après la défaite face à l'UBB, qui révèle quelques failles chez les Rouge et Noir.

C'est à nous de trouver les parades face à des équipes de plus en plus attentives, sans user notre paquet d'avants pour réussir à débloquer des situations derrière. C'est la quatrième journée, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. C'est une piqure de rappel.

Cette défaite à domicile face à Bordeaux a laissé des traces, notamment dans l'engagement des Toulousains. Lebel est clair : « On s’est quand même bien fait secouer dans les phases de contact. » Il s’agit maintenant de comprendre pourquoi les hommes d’Ugo Mola n’ont pas su « finir les coups alors qu’on les aurait finis il y a quelque temps ». Le Stade a grillé un joker précieux à domicile, et ces quatre points pourraient peser lourd dans la balance à l’heure du bilan.

Tous les matchs comptent. Et une baisse régime où on pense que sans mettre tous les ingrédients ça peut passer, comme ç'a un peu été le cas lors des trois premières journées. Où on s'est un peu leurré en ayant des victoires positives sur le plan comptable, mais qui sur le fond, qui n'était peut-être pas la réalité. Face à des équipes comme Bordeaux, ça ne passe pas. Il a vite fallu se remettre au travail sans forcément se mettre la tête à l'envers.

L’équipe de Bordeaux, finaliste malheureuse de la dernière édition du Top 14, avait visiblement à cœur de prendre sa revanche. « Je pense que l'équipe de Bordeaux est arrivée avec l'envie de se racheter de cette finale », admet Lebel. Un match où les Toulousains, en manque d’efficacité proche des lignes, n’ont pas su répondre aux attentes.

Les Rouge et Noir ne se cachent pas : la motivation et l'engagement doivent venir de l'intérieur du groupe. Pour Matthis Lebel, l'enjeu est clair : « Si on veut aller au bout, il faut aller chercher des points à l'extérieur. » Et cela commence dès ce samedi avec le déplacement à Pierre-Fabre, terrain hostile où Toulouse n’a plus gagné depuis quatre ans. Un derby intense les attend face à un Castres Olympique toujours redoutable à domicile.

Même s'il n'y a pas 40 points d'écart à chaque fois, on en ressort avec des séquelles et on se fait bouger fort. Je pense que c'est un match que les Castrais pointent dès le début de la saison.

Lebel refuse pourtant de réduire le CO à une équipe qui joue uniquement « chacailleux » ou au pied. Il souligne la qualité des individualités castraises et sait que, sans un engagement total, « ça peut être très long samedi soir ». Un avertissement à peine voilé avant ce choc de la 5e journée de Top 14, où l’enjeu est énorme pour les deux clubs.

Face à Castres, on sait à quoi s'attendre. Mais il ne faut pas dire que c'est une équipe chacailleuse qui fait que jouer au pied. Ça, c'est leur fonds de commerce, et on le sait. Mais ils sont aussi capables de faire coups remarquables avec des individualités de très haut niveau.

Un derby toujours spécial, où chaque point compte, et qui pourrait bien dicter la dynamique de la saison pour Toulouse. Les joueurs du Stade Toulousain savent ce qu’ils ont à faire pour sortir vainqueurs de ce déplacement périlleux : « Quand on porte notre maillot, c'est pour donner la plus belle image du club. » Une rencontre qui s'annonce électrique.