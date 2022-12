Top 14. Face à La Rochelle, Perpignan doit s'imposer, coûte que coûte !

Dans la lutte pour le maintien, les matchs sont déjà capitaux pour certaines équipes du bas de classement de Top 14. Perpignan en fait partie, et doit absolument s'imposer contre La Rochelle.

Une lutte à distance avec Brive

Qui craquera le premier entre les Catalans et les Corréziens, dans une lutte acharnée pour le maintien ? En attendant que les deux équipes se retrouvent face à face, en février 2023, les matchs sont tous très importants et la pression ne fait que monter. Après une défaite amère sur la pelouse de Montpellier, l'USAP stagne à la 13e place du Top 14, et reste sur 4 revers consécutifs, en Top 14 et Challenge Cup. De plus, Brive a réalisé l'un des exploits de la dernière journée, en s'imposant dans les arrêts de jeu contre Clermont, ce qui ne donne qu'un seul point d'avance aux Catalans. L'arrivée de Collazo à Brive semble galvaniser l'équipe, et si Perpignan ne veut pas se retrouver à la dernière place du Top 14, un succès contre le Stade Rochelais est impératif ! Pour rappel, lors de la deuxième journée de Top 14, le CA Brive était venu s'imposer sur la pelouse de Perpignan, et cette victoire a eu de lourdes conséquences pour la suite de la saison. Pour les noirs et blancs, le déplacement à Lyon paraît compliqué, avant de recevoir Toulon en 2023. Côté sang et or, c'est un déplacement à Clermont qui se profile ensuite à l'horizon puis la réception de Parisiens qui semblent avoir trouvé la bonne formule.

Mission compliquée face à La Rochelle

Même si La Rochelle ne performe plus depuis deux matchs en Top 14, et reste sur deux défaites de suite, dont une à domicile contre Bordeaux, les hommes de O'Gara paraissent favoris pour ce match. En effet, les Rochelais vont devoir montrer un autre visage que face à l'UBB, et une réaction sera attendue du côté de Perpignan ce week-end. De plus, les internationaux maritimes, mis au repos pour la plupart face à Bordeaux, devraient aussi être titulaires contre l'USAP, ce qui est une mauvaise nouvelle de plus. Actuellement cinquièmes du Top 14, les Rochelais sont également dans l'obligation de remporter ce match, s'ils ne veulent pas sortir du Top 6 et prendre du retard au classement. Ensuite, leurs deux succès en Champions Cup, contre Northampton et sur la pelouse de l'Ulster démontrent bien leurs capacités à gagner contre n'importe quel adversaire. Le match face à Perpignan sera un véritable choc, et le vainqueur pourra prendre une bouffée d'air, avant d'entamer l'année 2023.

