Top 14. Et si, comme Toulouse, Toulon se retrouvait ''à poil'' cet automne ?

Si l'on évoque souvent le Stade Toulousain lors des périodes de doublons, un autre club du Top 14 pourrait se retrouver en difficulté cet automne : Toulon.

On le sait, la tournée de novembre impacte énormément certaines équipes de Top 14. En effet, bon nombre de joueurs s'en vont avec leur sélection, ce qui pénalise fortement les clubs. Et si le Stade Toulousain est généralement le plus concerné (Marchand, Flament, Mauvaka, Jelonch, Dupont, Ntamack, Lebel, Jaminet, Ramos, Capuozzo etc.), d'autres écuries pourraient également faire les frais de ces doublons. Et parmi elles, le RCT, qui verra ses meilleurs éléments quitter la Rade pendant presque un mois. Une mauvaise nouvelle pour Toulon, qui sort d'une prestation excellente face à Pau. D'autant que, contrairement au Stade Toulousain ou encore à La Rochelle, le club varois ne possède pas une énorme profondeur de banc, notamment à certains postes. Ajoutez à cela les blessures à répétition de quelques cadres (Villière, Paia'aua), et vous avez tous les ingrédients nécessaires pour vivre des semaines délicates. En tout, ce pourrait être plus d'une dizaine de joueurs qui quitteraient Toulon en novembre (notamment Kolbe, Waisea, Wainiqolo, potentiellement Luc, Isa, Gigashvili, Gros et Ollivon). Des absences qui découvriront en particulier les postes de derrière, déjà très légers à certains endroits...

Moins grave que prévu ?

Néanmoins, et contrairement à certaines années, il n'y aura qu'un seul "véritable doublon" : effectivement, le Top 14 fera une pause pendant deux semaines, ce qui permettra aux clubs de ne pas trop être impactés cet automne. Toulon par exemple, recevra le MHR (qui sera lui aussi touché) le 5 novembre 2022, c'est-à-dire le même week-end que le premier match des Bleus, face à l'Australie. Attention tout de même aux faux-doublons, autrement dit, les vacances obligatoires données aux internationaux, et qui auront lieu plus tard dans la saison. Mais là encore, Toulon pourrait bien s'en sortir ! En effet, et contrairement à d'autres grosses écuries, le RCT ne disputera pas la Champions Cup. De ce fait, le staff toulonnais pourrait décider de mettre au repos ses internationaux lors des matchs de Challenge Cup (jugés moins compliqués), afin de les garder pour le championnat. Plus de peur que de mal donc pour Toulon sur le papier, même si cette inquiétude soulève un autre problème plus global : celui de la profondeur d'effectif. Car si Mignoni et Azéma possèdent un XV titulaire très solide, le groupe reste tout de même moins conséquent que celui de Toulouse, La Rochelle, ou encore Montpellier. À voir donc comment se passe le reste de la saison toulonnaise, et si les remplaçants arrivent à performer sur la durée, chose qui avait coûté (très) cher à Toulon lors de la dernière édition...

XV propable de Toulon en novembre 1 Priso (ou Devaux) 2 Tolofua 3 Setiano 4 Alainu'uese 5 Tanguy 6 Rebbadj (ou Lakafia) 8 Bastareaud 7 Du Preez 9 Serin 10 West 11 Dréan 12 Paia'aua (ou Smaïli) 13 Sinzelle 14 Cordin 15 Luc 16 Baubigny 17 Devaux (ou Fresia) 18 Timani 19 Lakafia (ou Parisse)



20 Paillaugue 21 Smaïli (ou Salles) 22 Coulon 23 Brookes