TOP 14. En quête de JIFF, le RCT se sépare d’un autre joueur du Pacifique

Alors que le RC Toulon cherche à renforcer son effectif en y intégrant des JIFF, certains joueurs de l’effectif subissent cette nouvelle politique.

Il devrait quitter la Rade l’été prochain. Selon une information révélée par L’Équipe, Duncan Paia'aua verra son parcours avec le RCT se conclure en juin prochain. Aligné à 3 reprises depuis le début de la saison, le centre polyvalent n’est plus dans les plans du club varois. Actuellement aligné à l'arrière, il dépanne l'équipe de Pierre Mignoni en attente du retour de suspension de Melvyn Jaminet.

Le Samoan de 29 ans a rejoint le RC Toulon en 2019. Auparavant, il évoluait avec les Reds, l’une des franchises de Super Rugby en Australie. Par ailleurs, le quotidien sportif explique qu'un départ anticipé avait même “été envisagé il y a quelques mois”. Le joueur était attendu du côté de l'USAP en cas d'offre suffisante.

Présentement, l’international samoan compte donc bel et bien honorer son contrat, mais n’ira pas au-delà. Du côté de Toulon, le recrutement s’est sérieusement focalisé sur les joueurs JIFF pour renforcer son effectif. Souvent embêté par les quotas exigés de Joueurs Issus des Filières de Formation, le RC Toulon veut changer la donne.

Pour cause, avec 66 % de joueurs JIFF dans son effectif professionnel, les Rouge et Noir du sud-est sont l’une des formations comptant le moins de rugbymen avec cette qualification parmi ses hommes en Top 14. En effet, seuls l’UBB, le Montpellier HR et le Stade Rochelais possèdent un plus faible taux de JIFF. Par ailleurs, ce problème est loin d'être nouveau. Au printemps 2023, le RCT avait dû se creuser les méninges pour rentrer dans les clous du quota avant la fin de la saison.

C'est dans ce cadre que le club a décidé d'engager Matéo Garcia. Le demi d’ouverture de 22 ans arrive de l’Union Bordeaux-Bègles. Il devrait remplacer numériquement le Gallois Dan Biggar qui n’a jamais pleinement satisfait les supporters de Mayol.

De la même manière, les dirigeants toulonnais se sont aussi séparés de certains grands noms du Pacifique dans leur effectif. Ainsi, le All Black Leicester Fainga’anuku quitte la France pour retourner en Nouvelle-Zélande, avec les Crusaders. Il compte postuler pour les All Blacks dès l’automne 2025 et reprendra les hostilités en Super Rugby l’année suivante. Cet été, c’était le Fidjien Waisea Nayacalevu qui avait plié bagages loin de la Méditerranée.

En dehors de la quête de JIFF, c’est une large réflexion autour de son effectif sur lequel le RC Toulon doit réfléchir cette saison. Plusieurs cadres, dont Facundo Isa, Dany Priso ou Brian Alainu'uese sont en fin de contrat cet été et pourraient être tentés par de nouvelles aventures.

