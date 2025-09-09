TOP 14. Du Preez sur le flanc, un débutant au centre : la compo probable de l'UBB au Racing 92

Après sa victoire fondatrice face au Stade Rochelais, l’UBB doit enchaîner sans plusieurs cadres. Avec une infirmerie bien garnie, Yannick Bru est contraint de jongler pour bâtir sa prochaine compo.

L’Union Bordeaux-Bègles a lancé sa saison par une victoire aussi précieuse que symbolique face au Stade Rochelais (23-18).

Dans un Chaban bouillant, les hommes de Yannick Bru ont relevé le défi physique et mis fin à une série noire contre leur rival atlantique. Mais si ce succès a rassuré, il n’efface pas les inquiétudes qui entourent la profondeur d’effectif bordelaise. Au moment d’aborder la deuxième journée de Top 14, la question est simple : avec qui l’UBB va-t-elle enchaîner ?

Une infirmerie qui affiche complet

🏥 Le 3e ligne sud-africain Jean Luc Du Preez, arrivé à Bordeaux samedi, sera absent 6 à 8 semaines. Il aura peut-être l'opportunité de jouer un à deux matchs avec l'UBB avant de repartir avec les Springboks s'il est sélectionné pour la Tournée de Novembre.

SO#Rugby #UBB #Top14 pic.twitter.com/eteCttL1DL — catourneovale (@catourneovale) September 9, 2025

Car l’infirmerie est déjà bien remplie. Maxime Lucu soigne toujours son genou, Yoram Moefana est out 3 mois, Adam Coleman et Lachlan Swinton sont indisponibles, Arthur Retière et Pablo Uberti également. À cette liste s’ajoute aussi Romain Buros, victime d’une blessure en préparation, et surtout la recrue Jean-Luc Du Preez, touché au ligament latéral interne lors d’un entraînement avec les Springboks. Arrivé ce week-end à Bordeaux, le troisième ligne sud-africain sera absent entre six et huit semaines.

Ce coup dur prive l’UBB d’une solution de poids en troisième ligne, alors que le secteur avait déjà souffert la saison passée. Yannick Bru devra donc continuer à s’appuyer sur Marko Gazzotti, impressionnant de maturité et d’impact face à La Rochelle, ainsi que sur Vergnes-Taillefer ou encore Woki.

Marko Gazzotti : "En #Top14 il faut avoir un groupe super élargi, que tout le monde soit capable de jouer quand on est appelé. C'est important si on veut jouer le haut de tableau. Il faut qu'on ait beaucoup de mecs à chaque poste capable de jouer à un haut niveau."

Sud-Ouest#UBB pic.twitter.com/RUIYhXDHmE — catourneovale (@catourneovale) September 8, 2025

Une ligne arrière sous tension

Derrière, la charnière Page-Relo – Jalibert devrait de nouveau être alignée. L’international italien, arrivé cet été de Lyon, a parfaitement assuré l’intérim de Maxime Lucu samedi dernier, allant même jusqu’à se montrer décisif. Son association avec Jalibert, encore en rodage mais prometteuse, offre une solution crédible pour les prochaines semaines.

Yannick Bru : "Les nouvelles sont rassurantes pour Rohan Van Rensburg et Salesi Rayasi. Ce n'est rien de grave. Mais ils ne pourront pas participer au match au Racing. On ajoute deux joueurs à l'infirmerie. Ce sera l'opportunité pour nous de lancer des jeunes talents."

TV7#UBB pic.twitter.com/yraGW4kpEJ — catourneovale (@catourneovale) September 8, 2025

Dans la ligne de trois-quarts, Yannick Bru devra jongler avec les options. Uberti, Van Rensburg et Moefana absents, le centre pourrait être tenu par Depoortère et un espoir, certainement Drault ou Khaindrava. Aux ailes, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey devraient logiquement conserver leur place, alors que le numéro 15 pourrait encore être confié à Xan Mousquès.

En résumé, la victoire contre La Rochelle a prouvé que l’UBB pouvait tenir le choc malgré les absents. Mais sur la durée d’un Top 14 long et exigeant, l’état de l’infirmerie inquiète déjà. La compo bordelaise des prochaines semaines sera forcément marquée par l’adaptation, la polyvalence et la confiance envers les espoirs selon les postes.