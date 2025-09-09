TOP 14. Du Preez sur le flanc, un débutant au centre : la compo probable de l'UBB au Racing 92
Un pack solide, des cadres blessés : l’UBB doit déjà serrer les rangs. crédit photo : screenshot Ici Gironde
Après sa victoire fondatrice face au Stade Rochelais, l’UBB doit enchaîner sans plusieurs cadres. Avec une infirmerie bien garnie, Yannick Bru est contraint de jongler pour bâtir sa prochaine compo.

L’Union Bordeaux-Bègles a lancé sa saison par une victoire aussi précieuse que symbolique face au Stade Rochelais (23-18).

Dans un Chaban bouillant, les hommes de Yannick Bru ont relevé le défi physique et mis fin à une série noire contre leur rival atlantique. Mais si ce succès a rassuré, il n’efface pas les inquiétudes qui entourent la profondeur d’effectif bordelaise. Au moment d’aborder la deuxième journée de Top 14, la question est simple : avec qui l’UBB va-t-elle enchaîner ?

Une infirmerie qui affiche complet

Car l’infirmerie est déjà bien remplie. Maxime Lucu soigne toujours son genou, Yoram Moefana est out 3 mois, Adam Coleman et Lachlan Swinton sont indisponibles, Arthur Retière et Pablo Uberti également. À cette liste s’ajoute aussi Romain Buros, victime d’une blessure en préparation, et surtout la recrue Jean-Luc Du Preez, touché au ligament latéral interne lors d’un entraînement avec les Springboks. Arrivé ce week-end à Bordeaux, le troisième ligne sud-africain sera absent entre six et huit semaines.

Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à ClermontTop 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont

Ce coup dur prive l’UBB d’une solution de poids en troisième ligne, alors que le secteur avait déjà souffert la saison passée. Yannick Bru devra donc continuer à s’appuyer sur Marko Gazzotti, impressionnant de maturité et d’impact face à La Rochelle, ainsi que sur Vergnes-Taillefer ou encore Woki. 

Une ligne arrière sous tension

Derrière, la charnière Page-Relo – Jalibert devrait de nouveau être alignée. L’international italien, arrivé cet été de Lyon, a parfaitement assuré l’intérim de Maxime Lucu samedi dernier, allant même jusqu’à se montrer décisif. Son association avec Jalibert, encore en rodage mais prometteuse, offre une solution crédible pour les prochaines semaines.

Dans la ligne de trois-quarts, Yannick Bru devra jongler avec les options. Uberti, Van Rensburg et Moefana absents, le centre pourrait être tenu par Depoortère et un espoir, certainement Drault ou Khaindrava. Aux ailes, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey devraient logiquement conserver leur place, alors que le numéro 15 pourrait encore être confié à Xan Mousquès.

En résumé, la victoire contre La Rochelle a prouvé que l’UBB pouvait tenir le choc malgré les absents. Mais sur la durée d’un Top 14 long et exigeant, l’état de l’infirmerie inquiète déjà. La compo bordelaise des prochaines semaines sera forcément marquée par l’adaptation, la polyvalence et la confiance envers les espoirs selon les postes.

compo probable UBB
1
Poirot
2
Barlot
3
Falatea
4
Palu
5
Cazeaux
6
Bochaton
8
Gazzotti
7
Woki
9
Page-Relo
10
Jalibert
11
Bielle-Biarrey
12
Drault
13
Depoortère
14
Penaud
15
Mousquès
16
Lamothe
17
Perchaud
18
Sadie
19
Gray


20
Vergnes
21
Matiu
22
Hutteau
23
Carbery

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • P243151
    20278 points
  • il y a 4 heures

Buros il enchaîne quand même les blessures c’est bien dommage car derrière Ramos je le trouve bien au dessus de Barré

  • il y a 4 heures

Derniers articles

 News
TOP 14. Record ! Toulouse attire plus que jamais… même quand le match ne compte ''pas encore''
News
Rugby non-stop cette semaine ! Vos matchs France/Irlande et Toulouse/USAP à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TRANSFERT. Un champion du Monde U20 vers l’UBB ? Le feuilleton qui agite Bayonne et Montpellier
News
TOP 14. Exploit à Pierre Fabre : la Section s'offre un succès référence pour lancer sa saison
News
Top 14. Posolo Tuilagi stoppé net : nouvelle blessure et coup dur pour l'USAP
News
TOP 14. Mola prévient ses concurrents : ''On n'a pas encore mis notre rugby en place''
News
TOP 14. ''Ce n'est pas normal à ce niveau-là'' : Urios furieux charge ses joueurs après la défaite face à Toulouse
Vidéos
VIDÉO. Le Stade Toulousain renverse Clermont dans un match spectaculaire
News
RUGBY. Sur un dossier chaud, un président de Top 14 charge le Stade Toulousain !
News
Top 14. Un risque de gros bobo pour Tuilagi ? Le titan catalan au repos…
News
2,02 m et 132 kg, ce Français colossal est-il enfin prêt à surprendre le Top 14 ?