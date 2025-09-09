TOP 14. Du Preez sur le flanc, un débutant au centre : la compo probable de l'UBB au Racing 92

L’Union Bordeaux-Bègles a lancé sa saison par une victoire aussi précieuse que symbolique face au Stade Rochelais (23-18).
Dans un Chaban bouillant, les hommes de Yannick Bru ont relevé le défi physique et mis fin à une série noire contre leur rival atlantique. Mais si ce succès a rassuré, il n’efface pas les inquiétudes qui entourent la profondeur d’effectif bordelaise. Au moment d’aborder la deuxième journée de Top 14, la question est simple : avec qui l’UBB va-t-elle enchaîner ?
Une infirmerie qui affiche complet
🏥 Le 3e ligne sud-africain Jean Luc Du Preez, arrivé à Bordeaux samedi, sera absent 6 à 8 semaines. Il aura peut-être l'opportunité de jouer un à deux matchs avec l'UBB avant de repartir avec les Springboks s'il est sélectionné pour la Tournée de Novembre.— catourneovale (@catourneovale) September 9, 2025
SO#Rugby #UBB #Top14 pic.twitter.com/eteCttL1DL
Car l’infirmerie est déjà bien remplie. Maxime Lucu soigne toujours son genou, Yoram Moefana est out 3 mois, Adam Coleman et Lachlan Swinton sont indisponibles, Arthur Retière et Pablo Uberti également. À cette liste s’ajoute aussi Romain Buros, victime d’une blessure en préparation, et surtout la recrue Jean-Luc Du Preez, touché au ligament latéral interne lors d’un entraînement avec les Springboks. Arrivé ce week-end à Bordeaux, le troisième ligne sud-africain sera absent entre six et huit semaines.
Top 14. ‘‘Il faut que ça s’arrête !’’, Urios peste contre les démonstrations du Stade Toulousain à Clermont
Ce coup dur prive l’UBB d’une solution de poids en troisième ligne, alors que le secteur avait déjà souffert la saison passée. Yannick Bru devra donc continuer à s’appuyer sur Marko Gazzotti, impressionnant de maturité et d’impact face à La Rochelle, ainsi que sur Vergnes-Taillefer ou encore Woki.
Marko Gazzotti : "En #Top14 il faut avoir un groupe super élargi, que tout le monde soit capable de jouer quand on est appelé. C'est important si on veut jouer le haut de tableau. Il faut qu'on ait beaucoup de mecs à chaque poste capable de jouer à un haut niveau."— catourneovale (@catourneovale) September 8, 2025
Sud-Ouest#UBB pic.twitter.com/RUIYhXDHmE
Une ligne arrière sous tension
Derrière, la charnière Page-Relo – Jalibert devrait de nouveau être alignée. L’international italien, arrivé cet été de Lyon, a parfaitement assuré l’intérim de Maxime Lucu samedi dernier, allant même jusqu’à se montrer décisif. Son association avec Jalibert, encore en rodage mais prometteuse, offre une solution crédible pour les prochaines semaines.
Yannick Bru : "Les nouvelles sont rassurantes pour Rohan Van Rensburg et Salesi Rayasi. Ce n'est rien de grave. Mais ils ne pourront pas participer au match au Racing. On ajoute deux joueurs à l'infirmerie. Ce sera l'opportunité pour nous de lancer des jeunes talents."— catourneovale (@catourneovale) September 8, 2025
TV7#UBB pic.twitter.com/yraGW4kpEJ
Dans la ligne de trois-quarts, Yannick Bru devra jongler avec les options. Uberti, Van Rensburg et Moefana absents, le centre pourrait être tenu par Depoortère et un espoir, certainement Drault ou Khaindrava. Aux ailes, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey devraient logiquement conserver leur place, alors que le numéro 15 pourrait encore être confié à Xan Mousquès.
En résumé, la victoire contre La Rochelle a prouvé que l’UBB pouvait tenir le choc malgré les absents. Mais sur la durée d’un Top 14 long et exigeant, l’état de l’infirmerie inquiète déjà. La compo bordelaise des prochaines semaines sera forcément marquée par l’adaptation, la polyvalence et la confiance envers les espoirs selon les postes.
P243151
Buros il enchaîne quand même les blessures c’est bien dommage car derrière Ramos je le trouve bien au dessus de Barré
Pil2Dax
C'est l'image que ça donne mais dans le détail, il fait en moyenne 20 matchs par an depuis 5 ans....Pas mal pour un joueur soi-disant souvent blessé. Disons qu'il n'a pas de chance depuis 1 an : une blessure soi-disante anodine en EDF (béquille) qui en fait l'a tenu éloigné des terrains pour quelques mois, une blessure en HCup sur une action malheureuse, et là à l'échauffement. Donc oui il cumule mais ça n'a pas toujours été le cas, le roue finira par tourner.
Pianto
disons qu'il a eu tendance à se blesser au mauvais moment, quand il avait la possibilité de marquer les esprits, en bleu ou sur des finales.
Il n'a pas de bol.
Pour moi, c'est notre meilleur arrière donc la solution logique si Ramos n'est pas aligné en 15.
pascalbulroland
Buros a fait une "Barassi" ces derniers temps...se blessant au mauvais moment pour l'EDF.