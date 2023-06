Top 14. Du jamais vu ! Une saison record en termes d’affluence dans les stades

La saison 2022-2023 du Top 14 restera dans les annales pour son suspense et sa qualité. Mais surtout pour ce nouveau record d’affluence.

La course au maintien comme celle au titre fait rage. Nous vivons là les derniers instants de cette saison de Top 14. Un exercice historique et mouvementée durant lequel les 14 clubs du championnat ont livré une bataille sans merci pour tenter de décrocher le titre. Et ce combat justement attire les foules partout en France. Cette saison, 2,7 millions de fans se sont rendus au stade pour supporter leur équipe favorite. Du jamais vu en Top 14.

Et pour dire, 7 clubs remplissent à chaque fois environ 80% de leur enceinte tandis que du côté du Stade Toulousain et du Stade Rochelais, on a été à guichets fermés toute la saison. Mais ils n’ont pas la meilleure affluence. En effet, tout dépend aussi de la capacité des stades, mais c’est Bordeaux-Bègles qui a l’affluence moyenne la plus élevée avec pas moins de 28 000 supporters par match.

Le Top 14 rassemble

Une chose est sûre, c'est plus que jamais, le rugby attire. Il faut dire qu’il y a une qualité exceptionnelle en Top 14. La 21e journée en a été le témoin : 22 795 spectateurs en moyenne dans les stades. On ne fera pas mieux sur une journée de Top 14.

À la télé aussi, le championnat français est attrayant. 1,3 million de téléspectateurs en moyenne, et un pic à 1,54 million, sur ses différentes chaînes pour la dernière journée de la phase régulière du Top 14. La finale de Pro D2 a, elle aussi, connu un succès digne de ce nom. En effet, pas moins de 782 000 téléspectateurs se sont réunis devant un écran pour regarder Oyonnax l’emporter face à Grenoble.