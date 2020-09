Top 14 - Plusieurs rencontres menacées de report suite à des cas de Covid-19

Trois clubs sont touchés par la Covid-19 avant la première journée de la saison 2020/2021 de Top 14. Des matchs pourraient être reportés.

C'est officiel : Stade Français Paris - UBB est reporté !Va-t-on assister à une vague de reports dès la première journée de Top 14 2020/2021 ? Après Stade Français vs UBB, le doute plane sur deux autres rencontres. En effet, le MHR a annoncé deux cas de Covid-19 dans ses rangs. "Malgré toute l’attention portée au contexte sanitaire actuel, le Montpellier Hérault Rugby officialise aujourd’hui un cas dans son effectif professionnel et un cas parmi son staff technique." Les deux personnes ont été isolées, précise le communiqué publié sur le site de la formation héraultaise. Pour l'heure, la rencontre face à Pau ce vendredi soir en ouverture de la saison est maintenue puisqu'il y a eu moins de 3 joueurs du groupe professionnel positifs sur une période de 7 jours. Or, de nouveaux tests seront effectués ce jeudi matin. Des résultats déprendra le report ou non du match.

📣 Les tests pratiqués sur l’ensemble du groupe professionnel ce matin ont révélé un cas positif.



Le club informera la LNR de l’évolution de la situation et continue de suivre à la lettre les recommandations et le protocole de la commission des experts de la LNR. — Racing 92 (@racing92) September 2, 2020

Autre match, même situation. Alors que le LOU doit recevoir le Racign 92 samedi, le club francilien a annoncé avoir un cas de Covid-19 dans ses rangs. "Le club informera la LNR de l’évolution de la situation et continue de suivre à la lettre les recommandations et le protocole de la commission des experts de la LNR." De nouveaux tests devraient également pratiqués. En cas de nouveaux résultats positifs, le match pourrait être reporté. La menace est d'autant plus importante que Rugbyrama indique que le LOU possède également un joueur positif à l'instar d'Agen, qui doit affronter Castres. Pro D2 - Des matchs reportés et reprogrammés pour cause de Covid-19