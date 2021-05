TOP 14. Deux matchs en semaine pour Montpellier, voici le calendrier mis à jour.

Découvrez la programmation des quatre matchs en retard du TOP 14. Montpellier va devoir jouer à deux reprises en semaine.

La Ligue Nationale de Rugby avait prévu tous les scénarios. Le week-end européen ayant rendu son verdict, avec les qualifications de Toulouse, La Rochelle et Montpellier pour les finales de Champions Cup et Challenge Cup, l'instance a pu officialiser son nouveau calendrier. Pour rappel, plusieurs rencontres des 21èmes et 22èmes journées de championnat ont dû être reportés, la faute au COVID.

Et si certains matchs (comme le derby francilien) ont pu être joués ce week-end, d'autres restaient à reprogrammer.

VIDEO. Top 14. Essai gag du Stade Français avec la passe du genou de Macalou pour DantyC'est donc fait. Avec sa qualification pour la finale de la Challenge Cup, le MHR va d'ailleurs s'obliger à disputer deux rencontres en semaine... Attention : s'ils ont deux matchs en retard sur le 13e, Pau, les hommes de Philippe Saint-André ne comptent au final que quatre points d'avance sur la Section. Il va falloir parfaitement gérer ces matchs pour s'éviter des sueurs froides.

L'horaire du duel face à l'UBB, programmé le mardi 25 mai, reste à définir.

#TOP14

Faisant suite aux résultats des clubs engagés en Coupe d’Europe ce weekend, la @LNRofficiel a décidé de la programmation des matches en retard de TOP14 suivants pic.twitter.com/wYi4zLtL4H — TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 2, 2021

Idem pour l'autre match en retard du club girondin, qui n'a pas (encore) son jour exact. Seule certitude : il aura lieu le week-end des finales de coupe d'Europe, l'UBB étant désormais éliminée.