TOP 14. Des retours, des internationaux de partout ! Les compositions relevées du barrage UBB/Racing 92

L'UBB et le Racing 92 se disputent une place en demi-finale ce dimanche. Les absences de Jalibert et Le Garrec, remplacés par Garcia et Le Bail, ajoutent du piment à cette rencontre.

Ce dimanche soir, l'UBB reçoit le Racing 92 pour une place en demie. Chaque équipe a eu son lot de blessure. A Bordeaux, c'est Matthieu Jalibert qui a été contraint de renoncer aux phases finales après une blessure à la jambe. Le maitre à jouer girondin laisse sa place à Garcia au poste d'ouvreur. Vos matchs de Rugby Toulon/La Rochelle et UBB/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?Dans les rangs franciliens, c'est également un élément important qui regardera la rencontre en tant que spectateur. Touché à l'épaule, le demi de mêlée Nolann Le Garrec manquera très certainement aux siens. Le Bail aura la lourde tâche de le remplacer pour ce premier match couperet. Malgré tout, il y aura du beau monde sur le pré. Bordeaux peut en effet compter sur de nombreux internationaux. Lucu et Penaud sont bien présents tout comme Moefana et Depoortère. Le centre fait son retour après avoir été blessé. C'est aussi le cas de Romain Buros sont la présence n'était pas assurée. Il débutera à l'arrière tandis que Bielle-Biarrey sera sur le banc après avoir manqué la 26e journée. C'est Tambwe qui sera à l'aile au coup d'envoi. Pas de Maynadier sur le banc ni de Petti et encore moins de Samu. Lesgourgues n'est également pas présent sur la feuille de match contrairement à Tapuai et Abadie. UBB 1 Poirot 2 Lamothe 3 Tameifuna 4 Cazeaux 5 Coleman 6 Vergnes-Taillefer 8 Tatafu 7 Diaby 9 Lucu 10 Garcia 11 Tambwe 12 Moefana 13 Depoortere 14 Penaud 15 Buros 16 Latterrade 17 Boniface 18 Marais 19 Bochaton



20 Abadie 21 Tapuai 22 Bielle-Biarrey 23 Kaulashvili Du côté du Racing 92, du lourd également avec les Springboks Nyakane et Kolisi. Du Tricolore aussi avec Woki, Joseph ou encore Fickou. RUGBY. TOP 14. Cameron Woki vs UBB : la scène idéale pour impressionner Galthié ? Josua Tuisova enchaîne au centre et sera très certainement attendu par les défenseurs bordelais. Ces deux lignes d'attaques laissent présager d'un beau spectacle. Il y aura aussi du combat devant à n'en pas douter. Racing 92 1 Kolingar 2 Chat 3 Nyakane 4 Woki 5 Rowlands 6 Diallo 8 Joseph 7 Kolisi 9 Le Bail 10 Gibert 11 Habosi 12 Chavancy 13 Fickou 14 Tuisova 15 Tedder 16 Narisia 17 Gogichashvili 18 Palu 19 Sanconnie



20 Baudonne 21 Spring 22 Wade 23 Gomes Sa