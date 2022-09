TOP 14. Des renforts de taille pour Toulouse accourent dans les prochaines semaines !

Adepte de la bricole sur ses feuilles de matchs, le Stade Toulousain devrait avoir plus de libertés pour sa ligne arrière durant les prochains matchs.

À Pau et face au Racing, les options sur la ligne arrière de Toulouse ne se bousculaient pas. En grande forme, Sofiane Guitoune et Ange Capuozzo ont brillé ce samedi 24 septembre au Wallon. Mais en dehors de ces deux facteurs X, qu'en est-il ? Handicapé par les blessures de début de saison, le Stade Toulousain doit désormais composer avec son 10 titulaire à l'infirmerie. Cependant, l'écurie haut-garonnaise ne risque pas de revoir Romain Ntamack de sitôt. En effet, sa date de retour coïncide à peu de chose près avec la tournée d'automne où il sera (sauf énorme surprise) convoqué par Fabien Galthié. Jusqu'alors, les rouge et noir devront donc trouver des solutions. Et des solutions, il va y en avoir ! En effet, trois joueurs capables d'évoluer dans les lignes arrières vont faire leur retour prochain dans l'effectif.



Dans un premier temps, c'est le jeune Nelson Épée qui devrait reprendre l'entraînement lundi avec son club, selon nos informations. Un retour qui fait suite à sa participation à la Coupe du monde de Rugby à 7 il y a deux semaines. Toujours en contrat avec France 7, il pourrait malgré tout faire le bonheur des Toulousains jusqu'à l'étape de Dubaï début décembre. Ce dernier serait alors dispensé de la première aventure de la sélection septiste à Hong Kong pour rester avec son club. Ensuite, c'est le trois-quart polyvalent Lucas Tauzin qui reprendra le chemin du pré. Il est annoncé de retour avec le groupe dans le dernier communiqué d'infirmerie de Toulouse. Et enfin, l'Argentin Juan Cruz Mallia devrait également revenir au bercail. Appelé par la sélection argentine à l'occasion du Rugby Championship, il reste à voir si du repos lui sera offert avant qu'il retrouve le Top 14. En effet, ce dernier a enchaîné les matchs presque sans relâche cet été. Finissant sa saison avec Toulouse en juin, il a joué l'intégralité des 8 matchs des Pumas durant l'été, le dernier ayant eu lieu ce samedi 24 septembre face à l'Afrique du Sud. Un juste repos serait donc bien mérité pour le couteau suisse argentin.