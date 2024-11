Top 14. Depoortère de retour, Penaud out et Jalibert incertain : la compo probable de l'UBB

Pour défier Montpellier, le manager de l'UBB Yannick Bru va profiter du retour des internationaux, même si certains comme Penaud et Moefana seront au repos.

Ce samedi à 16h30, l’Union Bordeaux-Bègles accueillera Montpellier à Chaban-Delmas pour la 11ᵉ journée de Top 14. Après leur remontada incroyable à Vannes (29-37), les Girondins entament ce match avec quelques retours d’internationaux qui feront du bien, mais aussi des absences notables. On fait le point sur les forces en présence côté bordelais, selon les informations de Sud Ouest.

Un renfort d’internationaux pour l’UBB

Bonne nouvelle pour Yannick Bru : plusieurs cadres internationaux seront disponibles après la tournée d’automne. Les Bleus Louis Bielle-Biarrey, Marko Gazzotti, Maxime Lucu et Maxime Lamothe sont tous de retour. Parmi eux, il n’y a que « LBB » qui a disputé tous les matchs du XV de France dans leur intégralité. Et ils ne seront pas seuls : Ben Tameifuna, Guido Petti et Tevita Tatafu ont tous terminé leur tournée en sélection.

En revanche, Yoram Moefana, qui a bien mérité un peu de repos après ses efforts avec le XV de France, bénéficiera d’une semaine de congés et sera de retour pour la Champions Cup.

Jalibert : incertain, mais espéré

La situation de Matthieu Jalibert reste incertaine. Le numéro 10 girondin, touché à la cuisse à Vannes, a bien entamé sa récupération. Mais le staff préfère jouer la prudence. Une décision sera prise au dernier moment pour savoir s’il pourra tenir sa place face à Montpellier. Et autant dire qu’un Jalibert revanchard après toutes les histoires en Bleu pourrait faire très mal au MHR. En cas d’absence, l’Irlandais Joey Carbery fait office de numéro 1 bis dans la tête du staff.

Du côté des mauvaises nouvelles, Romain Buros est d’ores et déjà forfait. L’arrière peine à se remettre d’une béquille à la cuisse reçue lors du test face aux All Blacks. Une absence qui pousse le staff à envisager d’autres options à l’arrière. Si Ducuing est disponible, il y a toujours les alternatives Bielle-Biarrey et Garcia, aligné à ce poste à Vannes.

Depoortere de retour, Penaud toujours out

Voilà une vraie bonne nouvelle : Nicolas Depoortere, forfait depuis la mi-octobre après une fracture du plancher orbital, est enfin de retour. Le jeune centre postule pour une place dans le XV de départ, lui qui était très en forme avant sa blessure. Son retour va faire beaucoup de bien, notamment pour son leadership naturel, il est toujours en train d’encourager ou replacer ses coéquipiers.

De son côté, le troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer est également disponible après avoir purgé sa suspension consécutive à un carton jaune reçu face à La Rochelle. Il vient renforcer une troisième ligne déjà bien fournie.

En revanche, Damian Penaud ne sera toujours pas de la partie. L’ailier vedette est contraint au repos en raison d’une infection pulmonaire qui lui a fait manquer toute la tournée avec les Bleus. Le staff se montre optimiste pour un retour la semaine prochaine.

Quant au pilier Ugo Boniface, une entorse à la cheville le tiendra encore éloigné des terrains pour une semaine au moins.

Des choix à trancher

Avec ces retours et quelques absences, Yannick Bru devra jongler pour constituer le meilleur XV possible face à Montpellier. Si le doute autour de Jalibert persiste, les retours de Lucu et Depoortère vont amener une nouvelle dynamique. D’autant que l’UBB doit surfer sur le bon résultat à l’extérieur la semaine dernière pour rester dans le top 2.