Top 14. Demi-finale. Toulouse avec Kaino en 5 et sans Médard pour affronter l'UBB

La composition du Stade Toulousain pour la demi-finale du Top 14 face à l'UBB a été dévoilée. Comme annoncé dans la journée, Tekori est forfait pour la demie. Kaino débutera en deuxième ligne. Cros, Tolofua et Elstadt formeront la 3e ligne. Pas de surprises à la charnière mais on note la titularisation de Chocobares au centre tandis que Ramos a été préféré à Médard à l'arrière. Le vétéran n'est pas sur la feuille de match puisque le Mallia, marqueur d'essai en finale de la Champions Cup, est sur le banc. On y trouve seulement que deux 3/4.