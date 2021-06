Top 14. DEMI-FINALE. Charnière Lucu-Jalibert, Higginbotham titulaire : découvrez la compo de l'UBB

L'UBB se déplacera à Lille pour y affronter le Stade Toulousain en demi-finale du Top 14. Découvrez la composition de la formation girondine pour l'évènement.

L'UBB a sorti l'artillerie lourde. Et comment aurait-il pu en être autrement à l'approche de cette demie de Top 14 face à Toulouse ? L'Union Bordeaux-Bègles, né en 2008 de la fusion entre le CABBG et le Stade Bordelais disputera une première demi-finale de championnat de France de son histoire. Pour tenter de se hisser en finale, Christophe Urios a reconduit la même charnière que lors du barrage face à Clermont. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert conduiront donc le jeu tandis que Louis Picamoles sera cette fois-ci sur le banc. Cameron Woki sera titulaire en troisième ligne aile, tout comme Seuteni qui formera la paire de centres avec Rémi Lamerat aux dépens d'Uberti. Jefferson Poirot sera le capitaine.