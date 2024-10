TOP 14. Coup dur pour le MHR qui perd un de ses cadres sur blessure

La star écossaise Stuart Hogg manquera cinq semaines de compétition après s’être fracturé la main droite lors du match face à La Rochelle (16-0).

La victoire du MHR contre La Rochelle (16-0) a laissé des traces. L’Écossais Stuart Hogg, titularisé à l’ouverture, s'est cassé la main droite et a déjà été opéré ce lundi, selon RMC.

Cinq semaines d'absence pour l’arrière écossais, qui avait fait vivre un calvaire aux Rochelais, notamment grâce à ses coups de pied bien sentis qui ont mis les Maritimes sous pression constante.

Une blessure coûteuse

Pour Montpellier, c’est un coup dur. Avec Domingo Miotti incertain en raison d’un souci au genou et Léo Coly absent pour deux semaines encore, le MHR n’a pas le choix : c’est probablement Thomas Vincent qui va glisser en 10 dès le week-end prochain face à Castres.

Alors que Stuart Hogg était replacé à l’ouverture depuis deux matchs, voilà que le staff devra composer sans son buteur écossais de 32 ans, et ce, dans un moment où Montpellier cherche à prendre ses distances avec la zone rouge.

Un MHR qui retrouve des couleurs

En battant La Rochelle, les Héraultais ont enfin décroché une victoire importante à la maison et rappelé à tout le championnat que le GGL Stadium ne sera pas un déplacement facile cette saison.

Entre les averses et la boue, les Rochelais n’ont jamais trouvé la faille face à une défense montpelliéraine bien rodée. Et malgré la sortie prématurée d’Hogg, cette victoire est une belle bouffée d’oxygène pour Montpellier, actuellement dans le bas du classement et qui attend de pouvoir enchaîner.

11e au classement, à égalité de point avec l’USAP, barragiste, le MHR devra faire un gros coup sur la pelouse de Castres ce week-end pour se sortir du bas de tableau. Sans Miotti et Hogg, absents, les Cistes devront hausser leur niveau de jeu pour espérer une première victoire à l’extérieur.