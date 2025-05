TOP 14. Coup d'arrêt pour Castres : fracture et opération pour ce dynamiteur

Le sort s'acharne sur le Castres Olympique, qui va devoir faire sans sa flèche pour les derniers matchs de la saison. Christian Ambadiang est forfait pour la fin de saison.

Il n’y aura pas de finish pour Christian Ambadiang cette saison.

L’ailier camerounais du Castres Olympique s’est fracturé le radius droit lors d’un entraînement à la mi-mai. L’accident, survenu sans contact lors d’un atelier classique, a nécessité une opération immédiate. Résultat : quatre mois d’indisponibilité, une fin de saison prématurée et un sacré coup dur pour le CO dans la dernière ligne droite du championnat.

Pourtant, le moment semblait bien choisi pour un retour au premier plan. Ambadiang revenait tout juste d’un précédent pépin physique, et son profil percutant apportait une vraie valeur ajoutée dans la ligne arrière tarnaise. Avec trois essais en dix titularisations cette saison et un ratio impressionnant de victoires lorsqu’il est aligné (neuf sur dix), l’ancien joueur de Nevers s’imposait comme un atout de poids dans la course aux barrages.

🏥 Christian Ambadiang souffre d’une fracture de l'avant bras). Il a été opéré la semaine dernière et doit observer une période de repos stricte avec immobilisation de 3 semaines. Sa saison est terminée.



Nous souhaitons à Christian du courage et un prompt rétablissement ❤️‍🩹 pic.twitter.com/pEzWatfXBN May 20, 2025

Retour espéré pour la prépa

Mais le sort en a décidé autrement. L’intervention chirurgicale s’est bien déroulée, et l’ailier de 26 ans a désormais le bras immobilisé pour plusieurs semaines. Le protocole de reprise est déjà en place : repos, rééducation, puis retour progressif à l’effort. Le staff médical du CO espère le récupérer à 100 % pour les matchs de préparation de la saison 2025-2026.

Dans l’immédiat, le staff devra recomposer ses ailes. Si Rémy Baget et Nathanaël Hulleu semblent tenir la corde, Geoffrey Palis et Antoine Zeghdar sont aussi des options crédibles, tout comme Théo Chabouni, déjà testé à l’aile contre Bordeaux-Bègles. Mais aucun ne possède exactement le profil explosif d’Ambadiang, capable de casser une défense en un contre un ou de faire la différence en contre-attaque.

Un sprint final raté

Ce forfait arrive au pire moment. À trois journées de la fin, Castres est toujours dans le coup pour une place en phase finale. L’absence de son ailier « puncher » pourrait coûter cher lors des prochaines rencontres, notamment lors du match reporté face à Clermont, désormais programmé le 24 mai.

Le club a rapidement communiqué sur la blessure, saluant l’état d’esprit du joueur et appelant ses supporters à lui adresser des messages de soutien. Un geste que les fans n’ont pas tardé à relayer, témoignant de l’affection portée à un joueur attachant et explosif. Reste maintenant à espérer que cette blessure ne freine pas l’élan d’un Ambadiang qui montait en puissance.