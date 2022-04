TOP 14. COMPOSITIONS. Ramos en 10 et Épée à l'aile pour défier le RCT de Serin et Carbonel

Découvrez les compositions de Toulon et du Stade Toulousain, pour l’un des chocs de cette 23ème journée.

Samedi soir se déroulera l’un des chocs de cette fin de saison : le RCT de Charles Ollivon reçoit le Stade Toulousain de Maxime Médard, dans un stade Vélodrome plein à craquer. Deux équipes en quête de points, alors que les phases finales approchent à grands pas. Pour ce faire, Franck Azéma a aligné la meilleure équipe possible : Luc, Hériteau, Carbonel, Serin, Ollivon… Tous seront sur le pré samedi. En revanche, l’ailier sud-africain Cheslin Kolbe sera absent, la faute à une fracture du pouce. Wainiqolo et Gabin Villière occuperont donc les postes d’ailiers, tandis que Sergio Parisse portera le numéro 8. Devant, notons l'association Rebbadj-Etzebeth en deuxième ligne. Un XV de départ très solide, qui sera accompagné d’un banc très dense, composé notamment d’Étrillard, de Devaux, d’Alainu’uese ou encore de Lakafia. Touché face à Trévise, Facundo Isa ne pourra quant à lui pas postuler pour cette rencontre.

Toulon 1 Gros 2 Tolofua 3 Gigashvili 4 Etzebeth 5 Rebbadj 6 Du Preez 8 Parisse 7 Ollivon (cap) 9 Serin 10 Carbonel 11 Villière 12 Paia'aua 13 Hériteau 14 Wainiqolo 15 Luc 16 Étrillard 17 Devaux 18 Alainu'uese 19 Lakafia



20 Cordin 21 Belleau 22 Danglot 23 Setiano

De son côté, Ugo Mola est partagé entre faire souffler ses internationaux, tout en alignant une équipe compétitive face à l’une des formations du moment. Et si Ntamack, Dupont, Baille et Cros sont absents, Julien Marchand fera quant à lui son retour. Il sera par ailleurs capitaine. Baptiste Germain et Thomas Ramos formeront la charnière toulousaine, tandis que Médard retrouve une place à l’arrière. Longtemps incertain, Pita Ahki sera finalement bien là sur le banc, la paire de centres étant composée de Pierre Fouyssac et Nanai-Williams. De l'expérience au milieu du terrain, et de la jeunesse aux ailes, avec les titularisations de Dimitri Delibes, et de Nelson Épée, fraîchement revenu de l'équipe de France à 7. Enfin, notons la présence d’un banc de 6 avants, avec Mauvaka, Neti, Tekori, Flament, Miquel et Tafili.





Stade Toulousain 1 Ainu'u 2 Marchand (cap) 3 Aldegheri 4 Ri. Arnold 5 Meafou 6 Elstadt 8 Tolofua 7 Jelonch 9 Germain 10 Ramos 11 Épée 12 Fouyssac 13 Nanai-Williams 14 Delibes 15 Médard 16 Cramont 17 Neti 18 Tekori 19 Flament



20 Miquel 21 Page-Relo 22 Ahki 23 Tafili