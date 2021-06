Top 14. COMPOSITION. Remanié, le LOU va-t-il faire un gros cadeau à Agen ?

Face à Agen, Pierre Mignoni a décidé de donner sa chance à 7 espoirs au total... De quoi envisager quelque chose pour les visiteurs ?

Un club étranger a-t-il déjà connu une saison plus cauchemardesque qu'Agen ?Plus aucun doute désormais, à l'aube de la dernière journée : jamais un club français n'avait fait pire qu'Agen en Top 14. 25 défaites en 25 matchs, pas sûr que Rouen ou Béziers, pensionnaires de l'échelon inférieur on le rappelle, auraient fait pire. De défaites en frustations, en passant par les branlées, les bagarres, les licenciements et autres distensions internes, la saison agenaise a vraiment ressemblé a un cauchemard long comme un jour sans fin.

Seulement, désireux de terminer l'exercice sur une bonne note, le SUA pourrait bien réaliser l'exploit de la 26ᵉ journée. On plaisante ? À moitié... Pour accueillir les Lot-et-garonnais, le LOU va en effet aligner une équipe bien remaniée. En tout, Pierre Mignoni avait inscrit sept espoirs dans son groupe élargi, et donnera sa chance à quatre samedi, à savoir Guillard, Dumortier, Ndiaye ou Tchapchet. À noter qu'associé à Baptiste Couilloud, Jonathan Wisniewski jouera son 210ᵉ et dernier match de sa carrière en première division, tandis que Josua Tuisova retrouve son poste fétiche d'ailier.

Lyon 1 Devisme 2 Taufete'e 3 Bamba 4 Lambey 5 Mayanavanua 6 Cretin 8 Goujon 7 Fainga'a 9 Couilloud 10 Wisniewski 11 Tuisova 12 Ngatai 13 Barassi 14 Arnold 15 Berdeu 16 Ivaldi 17 Kaabèche 18 Geraci 19 Guillard



20 Pélissié 21 Dumortier 22 Tchaptchet 23 Ndiaye

En face, Agen se déplacera avec un groupe très proche de l'accoutumée... Beaucoup de JIFF avec Cottin qui débutera à la mêlée, Zarantonello au talon, Vernet en 2ᵉ ligne ou Decron au centre. Suffisant pour décrocher quelque chose ?