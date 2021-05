Un club étranger a-t-il déjà connu une saison plus cauchemardesque qu'Agen ?

De l'Italie en passant par le Japon et l'Angleterre, découvrez quelles équipes ont terminé la saison sans aucune victoire au compteur.

Top 14. Une saison cauchemar comme Agen, Bourgoin a connu ça il y a 10 ansAgen connait une saison cauchemar. Et malheureusement pour les Agenais, elle n'est pas terminée. Après 22 journées, mais un match en retard, le SUA ne compte aucun succès et seulement deux points au compteur. En France, d'autres formations ont connu des exercices compliqués. On vous avait notamment parlé de Bourgoin-Jallieu. Mais Agen, et on ne leur souhaite pas, pourrait bien terminer cet exercice 2020/2021 avec un zéro pointé. 26 revers, ce serait l'un des pires bilans du rugby professionnel. De l'Italie en passant par le Japon et l'Angleterre, découvrez quelles équipes ont vécu une saison à oublier.

En Super Rugby, on a pris en compte le format où le nombre de formations se rapprochait le plus de celui du Top 14, à savoir à partir du Top 12. Bien sûr, les franchises de l'hémisphère sud ne jouent jamais autant de matchs en une saison que leurs homologues tricolores. En saison régulière, c'est deux fois moins, mais ça ne fait plaisir à personne d'enchaîner les défaites. En 2002, les Bulls ont ainsi connu onze revers de rang en autant de rencontres. Les Sud-africains ont terminé l'exercice avec seulement quatre unités au compteur. En 2010, et alors que le Super Rugby se joue à quatorze comme en France, les Lions font pire avec zéro pointé en treize matchs. Ils avaient cependant glané un point de plus que les Bulls.