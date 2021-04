Top 14. Une saison cauchemar comme Agen, Bourgoin a connu ça il y a 10 ans

À l'issue de la saison 2010/2011, Bourgoin était relégué en Pro D2. Lors de cet exercice, le CSBJ n'avait gagné que deux matchs. Top 14. Une saison cauchemar comme Agen, Bourgoin connu ça il y a 10 ans

Clap de fin pour Agen en Top 14, mathématiquement relégué en Pro D2Agen jouera en Pro D2 l'an prochain, c'est désormais une certitude. Un échelon où le SUA a évolué à plusieurs reprises depuis dix ans. La première relégation avait eu lieu à l'issue de l'exercice 2006-2007. Après trois saisons en deuxième division, le promu agenais était parvenu à se maintenir dans l'élite, tout en faisant deux fois l'ascenseur, sans jamais faire mieux qu'une 10e place au classement général. Les Agenais parviendront-ils une fois de plus à remonter ? Avant eux, une autre formation emblématique du rugby tricolore a quitté le Top 14 pour finalement ne plus jamais y rejouer : le CSBJ.



Aux débuts des années 2000, Bourgoin-Jallieu faisait pourtant partie des cadors du championnat. Enchaînant même deux demi-finales entre 2003 et 2005. Puis la formation iséroise a connu une lente agonie sur fond de problèmes financiers. Glissant ainsi de la 3e à la 6e place, puis à la 10e, 11e pour finalement occuper le dernier rang synonyme de relégation. C'était il y a exactement dix ans. Dans les rangs berjalliens, des noms bien connus de l'ovalie : Olivier Milloud, Nenami Nadolo, Alex Tulou, Benjamin Boyet ou encore Alexandre Dumoulin pour ne citer qu'eux. Mais ça n'avait pas été suffisant pour permettre à Bourgoin de se maintenir. Et l'image de qu'a vécu Agen cette année, l'exode des joueurs avait commencé très tôt avec Tulou en partance pour Montpellier, Tian au SUA. Et comme à Agen, on avait cherché à intégrer les jeunes en vue de la Pro D2. Il faut dire que seuls deux succès étaient venus égayer une saison bien terne.





Après deux journées, aucun essai n'avait été inscrit. C'est lors du quatrième match et de la réception des Agenais début septembre que le CSBJ avait engrangé ses premiers points. Un mois plus tard, et trois bonus défensifs dans la poche, Bourgoin quittait pour la première fois la dernière place après une victoire à Rajon face aux Brivistes (16-3). À ce moment-là, les Isérois comptaient 10 points contre 6 pour Agen. Mais tandis que la formation du Lot-et-Garonne allait relever la tête à partir de la 12e journée pour finalement terminer la saison avec onze succès au compteur et une 10e place au classement final, le CSBJ allait enchaîner les défaites et ne plus jamais quitter le rang de lanterne rouge. Pire encore, alors que la lutte pour le maintien battait encore son plein avec La Rochelle et Brive, la DNACG retirait cinq points à Bourgoin en raison d'un déficit financier. Un coup de massue sur la tête des joueurs qui espéraient encore maintenir le club dans l'élite. Depuis, le CSBJ a quitté la Pro D2 pour la Fédérale 1 mais rêve encore du monde pro puisqu'il fait partie des formations engagées dans la Nationale.