Top 14. COMPOSITION. L’UBB joue gros contre Clermont et pourra compter sur Penaud... et Jalibert

Ce dimanche en Top 14, Bordeaux-Bègles reçoit Clermont en plein période de doublons. Avec une compo équilibrée et un banc stratégique, l’UBB veut s’imposer face à l'ASM.

L’UBB s’apprête à recevoir Clermont ce dimanche 23 février pour le compte de la 17e journée de Top 14. Après avoir enchaîné deux défaites, notamment à domicile contre Lyon, les hommes de Yannick Bru doivent s'imposer à domicile face à une ASM revancharde.

Première information, l'ouvreur tricolore Matthieu Jalibert, souffrant en début de semaine à Marcoussis, est bien titulaire aux côtés de Lesgourgues, et non Lucu, retenu avec les Bleus.

Penaud face à son ancien club

Quant à Damian Penaud, il retrouvera Clermont sous le maillot girondin. L’ailier des Bleus, libéré cette semaine par Fabien Galthié, aura à cœur de briller face à ses anciens coéquipiers. On peut imaginer qu'il aura aussi à l'esprit sa discussion avec le sélectionneur des Bleus.

Il sera accompagné à l’arrière par Buros et Retière, tandis que la paire de centres Depoortere - Janse Van Rensburg apportera puissance et créativité.

Un pack d’expérience

Devant, Bordeaux-Bègles pourra compter sur un pack solide mené par le capitaine Jefferson Poirot. Avec Tameifuna et ou Sa en première ligne, Petti et Cazeaux en deuxième, la conquête bordelaise promet d’être au rendez-vous.

En troisième ligne, Samu en 8, et Diaby et Vergnes-Taillefer en 7. De quoi permettre à l'UBB d'avancer ballon en main et de poser des problèmes aux Clermontois dans les rucks.

Un banc stratégique pour faire la différence

Côté remplaçants, Bru a misé sur un banc équilibré avec du lourd devant (Falatea, Boniface, Ricard) et de l’impact avec Gazzotti et Switon. Carbery et Echegaray entreront en cours de partie.

Bordeaux 1 Poirot 2 Sa 3 Tameifuna 4 Petti 5 Cazeaux 6 Diaby 8 Samu 7 Vergnes-Taillefer 9 Lesgourgues 10 Jalibert 11 Retière 12 Janse Van Rensburg 13 Depoortere 14 Penaud 15 Buros 16 Lamothe 17 Boniface 18 Ricard 19 Gazzotti



20 Swinton 21 Carbery 22 Echegaray 23 Falatea

Avec cette composition, l’UBB affiche clairement ses ambitions. Face à une ASM en quête de rachat après deux revers consécutifs, les Girondins savent qu’ils devront être intraitables pour poursuivre leur bonne dynamique. Coup d’envoi dimanche à 21h05 à Chaban !