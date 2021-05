Top 14. COMPOS. Le Stade Français sort l'artillerie lourde, Tuisova change de poste !

Ce vendredi, le Stade Français accueille Lyon à Jean-Bouin pour un match qui vaudra cher dans la course à la qualification. Si Paris sera quasiment au complet, Lyon innove avec Tuisova en 8.

Malheur au vaincu ! Jamais cette phrase n'a pris autant de sens à l'approche de ce Stade Français-Lyon décisif dans la course aux 6 premières places. À deux journées de la fin, le Stade Français (7ème) et Lyon (9ème) se tiennent en seulement deux petits points. Tout reste à faire donc. Quoiqu'il arrive, une défaite pour l'une des deux équipes sonnerait le glas des espoirs de phase finale. Pour ce match, Gonzalo Quesada l'entraîneur parisien a donc aligné son équipe type ou presque. À l'exception de Marcos Kremer, jugé trop juste après sa blessure, le coach argentin bénéficiera de toutes ses forces en présence. Hamdaoui, Danty ou Macalou sont par exemple de retour. Ce dernier sera titularisé en 8, alors que Paul Alo-Emile capitaine, mènera les siens. La charnière sera formée de Hall et Segonds tandis que Matera retrouvera une place en troisième-ligne.

Stade Français 1 M. Alo-Emile 2 Latu 3 P.Alo-Emile (c) 4 Gabrillagues 5 Azagoh 6 Burban 8 Macalou 7 Matera 9 Hall 10 Segonds 11 Veainu 12 Danty 13 Waisea 14 Naivalu 15 Hamdaoui 16 Panis 17 Kakovin 18 Maestri 19 Godener



20 Coville 21 Lapègue 22 De Giovanni 23 Melikidze

Du côté lyonnais, Pierre Mignoni a étonné son monde en titularisant Josua Tuisova.... au poste de numéro 8 ! Non vous ne rêvez pas. On sait le Fidjien rapide doté d'une puissance exceptionnelle et il sera intéressant de le voir évoluer à ce poste d'entrée. Le XV de départ lyonnais reste également solide avec une seconde ligne composée de l'attelage Geraci-Rodda, ou une paire de centre Regard-Barassi. Ngatai prendra place à l'arrière alors que Dylan Cretin sera capitaine.

Lyon 1 Devisme 2 Ivaldi 3 Bamba 4 Geraci 5 Rodda 6 Cretin (c) 8 Tuisova 7 Goujon 9 Couilloud 10 Doussain 11 Mignot 12 Regard 13 Barassi 14 Arnold 15 Ngatai 16 Taufete'e 17 Chiocci 18 Lambey 19 Guillard



20 Pélissié 21 Fainga'a 22 Wisniewski 23 Gomez Kodela