Top 14. Jaminet pour relancer l’USAP et Nakarawa pour remplacer Parisse coté Toulon [Composition]

Le RCT et l’USAP s’affrontent ce week-end avec deux dynamiques opposées sur leurs derniers matches.

Dans le Var, la blessure de plusieurs mois pour Sergio Parisse est compensée par la sélection de la star fidjienne Nakarawa au pied levé ! Un début de saison qui ressemble à un casse-tête pour Patrice Collazo et son staff au vu d’une infirmerie bien remplie. Après le large succès face au Stade Français, les Toulonnais veulent confirmer en ramenant des points d’Aimé Giral. Dans des propos relayés par XV Mondial, il dit : “Si on veut se donner les moyens de faire un résultat, il va falloir vraiment exister dans certains aspects du jeu et du rugby. C’est-à-dire le combat, et encore le combat. Perpignan a cet ADN et ils ont préparé la réception de Toulon puisqu’ils ont fait tourner leur effectif contre Lyon. Ils ont ciblé ce match et on sait à quoi s’attendre.” TOP 14. VIDEO. Facundo Isa marche sur la charnière parisienne et Toulon roule sur le Stade Français

Côté Catalans, Patrick Arlettaz redoute également ces adversaires du week-end. À la suite du match contre Lyon, l'entraîneur de l’USAP déclarait selon Rugbyrama : “C’est une grosse artillerie qui va vouloir faire une grosse entame. Ce sera dur physiquement. Il ne va pas falloir être timide. Il faut se lâcher dans ce championnat. [...] (On souhaite) marquer notre territoire à la maison. On compte sur notre fraîcheur. Il faut tout mettre de notre côté.” Une volonté appuyée par le retour de Melvyn Jaminet sur la feuille de match !

USA Perpignan 1 G. Tetrashvili 2 L. Velarte 3 A. Joly 4 T. Labouteley 5 S. Eru 6 P. Faasalele 8 D. Chouly 7 M. Ugena 9 S. Deghmache 10 T. Tedder 11 A. Duguivalu 12 A. Taumoepeau 13 M. Acebes 14 G. Tilsley 15 M. Jaminet 16 M. Tadjer 17 S. Lotrian 18 T. Cavubati 19 G. Pelepele Lemalu



20 A. Brazo 21 M. Landajo 22 L. Dubois 23 S. Halanukonuka