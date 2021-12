TOP 14. COMPOS. Découvrez les compos du Clasico et de USAP vs Castres

Après le report du match entre Brive et Clermont, seulement deux rencontres seront jouées ce dimanche 26 décembre en première partie du Boxing Day.

USA Perpignan - Castres Olympique (18:00)

Décalé en fin d'après-midi pour compenser l'annulation du match entre Clermont et le CAB, l'USAP aura à faire afin d'essayer d'apporter un beau cadeau de Noël à ses supporters. Victorieux des Newport Dragons il y a deux semaines, les catalans ont eu le droit à une semaine de repos. Un petit bonus inhérent au nouveau format de la Challenge Cup. Remonté à bloc, il pourrait donc profiter de leur semaine de repos pour surprendre des Castrais. De leur côté, les Tarnais n'ont pas profité de la parenthèse Champions Cup pour faire le plein de confiance. Si le CO a été loin d'être ridicule dans le jeu face aux Harlequins et au Munster, les coéquipiers de Benjamin Urdapilleta ont perdu -de peu- les deux confrontations. Dans le championnat local, ils auront à cœur de réaliser LA bonne opération. En effet, Castres se situe actuellement à la 6eme place du championnat. Le LOU et La Rochelle, les deux formations situées juste devant au classement, s'affrontent ce lundi. Voilà une occasion parfaite pour les joueurs de Pierre-Henry Broncan de grappiller quelques places à leurs adversaires. RUGBY. VIDEO.Personne n’en parle, mais l’USAP a marqué un essai de grande classe face aux Dragons

Même si ce Classico n'a plus la même saveur qu'avant, les rencontres entre les rouges et noirs et les soldats roses revêtent toujours une certaine importance. Au-delà de la simple nostalgie, les Toulousains auront sûrement envie de profiter de ce Boxing Day. Pour leur retour au Stadium de Toulouse après environ deux ans, les hommes d'Ugo Mola pourraient profiter de cette rencontre pour prendre (virtuellement) la tête du Top 14. Le match opposant le RCT à l'UBB est reporté, l'occasion donc de mettre la pression au rival bordelais. Pour ce qui des Parisiens, l'ambition n'est pas la même. L'idée serait de ramener des points qui permettraient de se distancer un peu plus de la zone de relégation. Actuellement, le Stade Français totalise 23 points en Top 14. Un compte qui devance celui de la lanterne rouge basque de seulement 5 petites unités. Le but ce soir pour Paris ? Ne pas couler et en profiter pour relever la tête.

