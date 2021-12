RUGBY. VIDEO.Personne n’en parle, mais l’USAP a marqué un essai de grande classe face aux Dragons

Dans cette rencontre tout en intimité, les catalans ont inscrit un magnifique essai par l’intermédiaire de Baptiste Plana. Score final : 22 à 16 pour l'Usap

Contrairement aux lendemains habituels de victoire de l’USAP, il devait-être plus compliqué pour les catalans de se réveiller ce matin pour discuter du match de la veille. Dans un premier temps, car la rencontre n’était pas diffusée en France. Ensuite, car le Stade Aimé Giral, d’habitude si effervescent, avait une bien grise mine hier. Les tribunes du stade étaient clairsemées en ce samedi 11 décembre. Mais visiblement, l’USAP est tout de même capable de belles choses quand le volcan catalan semble endormi. Lors de la rencontre de Challenge Cup qui opposait les Sang et Or aux Dragons de Newport, les catalans ont dominé leurs adversaires. Le score final étant de 22 à 16. Une victoire obtenue grâce à une seconde mi-temps de haute-volée. L’entrée du vétéran Tom Ecochard a largement influencé le fil du match. Impliqué dans plusieurs des réalisations de son équipe, il inscrit plus de la moitié des points de sa formation et est auteur du second essai des siens.

Those hands 😍



An incredible move by @usap_officiel as Baptiste Plana goes through to score for the hosts 🪄#ChallengeCupRugby pic.twitter.com/7aV2SZHyrq — EPCR Challenge Cup (@ChallengeCup_) December 11, 2021

Mais là où le demi de mêlée s’est illustré, c’est sur l’ultime essai catalan. Auteur d’une magnifique passe à l’aveugle pour Plana, il s’inscrit dans une action de grande classe de la part de l’USAP. Une séquence qui commence par un amorti du pied de Pujol suite à coup de pied rasant gallois. Ce dernier récupère ensuite le ballon avant de se faire reprendre par Reynolds. Ecochard éjecte rapidement du ruck pour servir Matteo Rodor qui grâce à un coup de pied permet à Dubois de mettre son équipe de percer le rideau défensif. Dubois récupère la balle, sert Ecochard et la suite, vous la connaissez. Tout ce qui vous reste à faire c’est d’admirer.