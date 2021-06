TOP 14. Comme les Tukino à Castres, ces frères célèbres ont évolué sous le même maillot

Le CO a récemment confirmé le recrutement des trois frères Tukino. Chose rare que de voir trois frères porter le maillot d'une même équipe. Avant eux, quels ont été les autres dans ce cas ?

La nouvelle est tombée hier mardi. Le Castres Olympique a annoncé la venue des trois jeunes frères Tukino, qui évoluaient jusqu'à présent à Grenoble. Feyban (19 ans) troisième ligne centre, Crimson (18 ans) trois-quarts centre et Riber (17 ans), qui évolue au poste de pilier. Assez rare ? Oui et non. Il ne vous a pas échappé que plusieurs clubs de Top 14 comptent des frères dans leurs rangs. Pêle-mêle, Moses et Paul Alo-Emile au Stade Français, les jumeaux Arnold ou Guillaume et Julien Marchand à Toulouse ainsi que les frères Taofifenua à Toulon. Sans oublier Josua Tuisova et Filipo Nakosi qui n'évolue cependant pas dans le même club (le premier à Lyon, le second à Castres). Bref, inutile de vous faire un dessin, il n'est pas rare que des membres de la même famille évoluent sous des couleurs identiques. Trois en revanche à l'instar des frères Tukino, cela est moins courant. Petit retour en arrière sur les fratries nombreuses, qui ont donc évolué sous le même maillot.

