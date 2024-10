Top 14. Charnière Kerr-Barlow/Reus, Danty titulaire, la composition définitive de La Rochelle face à Lyon

O'Gara mise sur une charnière Kerr-Barlow/Reus et un pack solide pour dominer Lyon. En face, les absences de Couilloud et Berdeu compliquent la tâche des Lyonnais.

Vainqueur du Racing 92 à Créteil, les Rochelais veulent valider ce succès en déplacement à domicile ce samedi. C'est Lyon qui se présente à Deflandre. Sans plusieurs cadres mais pas sans envie de ramener des précieux points.

Aussi, Ronan O'Gara aligne une solide composition avec Wardi en première ligne, Dillane dans la cage ou encore Cancoriet et Boudehent en troisième ligne.

Le Stade Rochelais aura également une charnière non pas 100 % Néo-Zélande mais composée de Kerr-Barlow est à la mêlée et Reus à l'ouverture. Hastoy sera chez les finisseurs au même titre que Atonio ou encore Skelton.

On note aussi la présence de Brice Dulin à l'arrière ainsi que celle de Favre à l'aile et Berjon de l'autre côté. Pour rappel, Rhule ou encore Thomas sont blessés. Danty est bien présent au centre.

Stade Rochelais 1 Wardi 2 Sutidze 3 Kuntelia 4 Dillane 5 Douglas 6 Haddad 8 Cancoriet 7 Boudehent 9 Kerr-Barlow 10 Reus 11 Berjon 12 Danty 13 Seuteni 14 Favre 15 Dulin 16 Lespiaucq 17 Paiva 18 Skelton 19 Lavault



20 Richer 21 Hastoy 22 West 23 Atonio

Côté lyonnais, pas de Couilloud, ni de Berdeu et encore moins de Guillard et de Ioane. Néanmoins, Niniashvili est bien titulaire à l'arrière face à son futur club.

Chez les 3/4, on retrouve également Maraku au centre ainsi que Rattez à l'aile et Mignot de l'autre côté. Page-Relo et Méliande sont associés à la charnière.

Devant, Geraci est dans la cage tandis que l'ancien joueur de Grenoble Blanc-Mappaz est aligné au poste de numéro 6. Il sera d'ailleurs capitaine du LOU.