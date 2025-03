Top 14. Champion olympique, peut-il convaincre Galthié de l’emmener chez les All Blacks ?

Après avoir inscrit 5 essais en autant de matchs, Aaron Grandidier-Nkanang semble enfin avoir trouvé son rythme en Top 14, avec la Section Paloise.

Il y a environ sept mois, Aaron Grandidier-Nkanang était sacré champion olympique de rugby à 7 avec l’équipe de France. Aux côtés d’Antoine Dupont et ses coéquipiers, il était l’un des acteurs majeurs d’un des plus grands exploits de l’histoire du rugby tricolore. Après un début de saison compliqué avec Pau en Top 14, il paraît enfin avoir trouvé ses marques.

De l’Olympe au Béarn…

Preuve en est, sur ses 5 dernières apparitions en Top 14, il a inscrit cinq essais. Ailier polyvalent, il s’est installé sur le flanc gauche de la Section Paloise ces dernières semaines et paraît particulièrement à son aise. Ce week-end encore, face à Montpellier, il a été particulièrement intéressant et a été dans plusieurs bons coups de son équipe.

Ainsi, Aaron Grandidier-Nkanang est le deuxième meilleur marqueur d’essai de la Section Paloise cette saison, derrière Émilien Gailleton à sept essais inscrits. Alors qu’il était resté muet sur la quasi-totalité de la phase aller du championnat, le champion olympique faisait également face à une grosse concurrence sous le maillot vert.

Après son expérience fructueuse au rugby à 7 et son sacre aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Aaron Grandidier voulait devenir joueur professionnel de rugby à XV, son rêve de jeunesse. Courtisé par la Section Paloise, le Franco-Anglais arrive avec humilité dans le Béarn. “Je reviens en Top 14 sur la pointe des pieds”, avait-il confié au Figaro en septembre 2024.

Quelques mois après, l’acclimatation est faite. Aaron Grandidier-Nkanang est l’un des meilleurs ailiers français de cette période de doublon Top 14 - 6 Nations. S’il arrive à maintenir la cadence, l’ancien joueur du CA Brive pourrait même rêver d’une fin de saison en or avec son club, voire avec le XV de France. En cas de bonnes performances répétées, un voyage avec les Bleus en Nouvelle-Zélande cet été n’aurait rien d’insensé.

Aaron Grandidier, une pépite venue d’ailleurs

En mai 2000, Aaron Grandidier-Nkanang naît à Londres d’une mère française et d’un père anglais. Passionné de sport dès son plus jeune âge, il se lance dans le basket, puis le rugby à XV. Rapidement, son rêve est d’être professionnel. Cependant, aucun club ne veut lui donner sa chance de l’autre côté de la Manche.

Pour la saison 2019-2020, il fait le choix de signer chez les jeunes du CA Brive. Là-bas, il s’aguerrit et dispute quelques rencontres de Top 14 et Challenge Cup. En 2022, il est repéré par France 7, qui lui propose de rejoindre la sélection avec le but de disputer les Jeux Olympiques. Aaron Grandidier-Nkanang accepte et depuis, tout semble se passer pour le mieux.

