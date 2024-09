Top 14. Cette stat fatale contre Toulouse, comment Montpellier a sabordé un potentiel exploit

Face à un Stade Toulousain intraitable, le MHR a multiplié les fautes. Avec 22 pertes de balle, les espoirs de victoire se sont envolés, laissant un goût amer aux joueurs.

Samedi dernier, le MHR a une nouvelle fois subi la loi du Stade Toulousain sur la pelouse du GGL Stadium. Mais contrairement à l'an passé, les Cistes ont donné du fil à retordre aux champions de France. Lesquels n'avaient pourtant pas fait le voyage à vide avec une équipe compétitive.

Il y avait en effet du beau monde côté rouge et noir. Mais les Héraultais ont longtemps pensé qu'ils pourraient infliger leur première défaite de la saison aux protégés d'Ugo Mola. Un succès qui aurait fait le plus grand bien à Joan Caudullo et ses ouailles.

Top 14. ''L’impression de taper contre un mur'', comment le Stade Toulousain écœure ses adversairesMalgré toute leur bonne volonté et leurs intentions, les locaux n'ont pas réussi à renverser l'ordre toulousain. La faute à son excellente défense à et un Jack Willis intenable dans les rucks. Mais aussi à un manque de précision des Cistes en attaque.

"J’ai le sentiment que les joueurs ont adhéré au projet", a commenté l'entraîneur du MHR via le Midi Olympique. Néanmoins, nos confrères ont dénombré pas moins de 22 pertes de balle face à Toulouse. Dont une partie découle de l'agressivité des visiteurs dans le combat.

Il faut qu’on s’améliore. Les joueurs ont mis de l’énergie pour gagner mais il faut être plus précis. On passe beaucoup de temps chez nous, ça crée des fautes. En deuxième mi-temps, c’est pire. Très rapidement, Toulouse est revenu avec de meilleures ambitions que nous. Collectivement, on est moins bon qu’eux. (Source : Midi Libre)

Mais pour Caudullo, il y a encore du travail à faire. "On n’arrive pas à créer des choses. C’est ce qu’on doit travailler, surtout quand on est derrière au score". D'aucuns diront que le jeu appelle les fautes. Mais il faut aussi savoir êtes efficaces dans les zones de marque. Quitte à restreindre le jeu. Car au bout du compte, seule compte la victoire.

"Il ne faut pas tout remettre en question. On se prépare à deux déplacements pour récupérer des points." Si Montpellier veut pouvoir rivaliser avec les cadors du championnat, ses joueurs vont devoir se montrer beaucoup plus précis. Et ils ne vont avoir que peu de temps pour trouver les bons ajustements.

Le calendrier du MHR ne sera pas facile lors des deux prochaines journées. Les Cistes ne vont pas avoir le loisir de compter sur leur public puisqu'ils se déplaceront à Bayonne ce week-end puis à Paris la semaine suivante.

S'imposer à Jean Dauger n'est pas une mince affaire. Tandis que les Parisiens ont déjà grillé un joker en s'inclinant contre Toulon. Les Héraultais devront donc être particulièrement appliqués lors de ces deux déplacements pour espérer en revenir avec des points. Sous peine de ne compter qu'une seule victoire à l'orée de la sixième journée et de la réception de Vannes.