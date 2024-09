Top 14. ''L’impression de taper contre un mur'', comment le Stade Toulousain écœure ses adversaires

Montpellier s'est heurté à une défense impénétrable. Le Stade Toulousain a encore montré que sa force réside dans l'abnégation et l'organisation défensive.

Samedi dernier, le Stade Toulousain s'est offert une victoire face au Montpellier Hérault Rugby, 20 à 11. Si cette équipe toulousaine nous avait habitués à des envolées spectaculaires, c'est bien en défense que les hommes d'Ugo Mola ont fait la différence cette fois-ci. Remaniée pour ce déplacement, l'équipe n'a pas autant brillé qu'à l'accoutumée en attaque, mais elle a montré une solidarité exemplaire pour bloquer les assauts montpelliérains.

Jack Willis, véritable clé de voûte du dispositif défensif toulousain, a encore une fois démontré tout son talent. Le flanker anglais a été omniprésent dans les rucks, grattant plusieurs ballons cruciaux et perturbant systématiquement les sorties de balle adverses. Son influence dans le jeu au sol est telle qu’Enzo Forletta, pilier de Montpellier, n'a pas tari d'éloges via le Midi Olympique : « C’est des tueurs en défense. Tu as l’impression de taper contre un mur. »

Quand je parle avec mes potes, ils me disent que si tu prends le Stade toulousain dans le combat, tu arrives à les faire déjouer. Je leur réponds toujours la même chose : « Les mecs, vous ne réalisez pas. Si le Stade toulousain est tout là-haut, ce n’est pas parce qu’ils font que des belles passes. C’est parce qu’ils sont énormes sur les fondamentaux. »

Pourtant, ce succès ne s'est pas fait sans accrocs. Jean Bouilhou, entraîneur des avants toulousains, a pointé du doigt via L'Equipe les approximations dans le jeu. « Il y a pas mal de choses à redire, encore pas mal d'approximations dans notre jeu. Mais il faut saluer les joueurs qui ont été très solidaires, avec une défense de haut niveau. »

Cette abnégation défensive est devenue une marque de fabrique de Toulouse, une force que l'équipe sait exploiter pour compenser ses moments de faiblesse offensive. « On a bien ralenti leur ballon pour leur mettre la pression. Ce sont des fondations fortes qu'il faut cultiver. » Du côté de Forletta, on estime que « c’est la meilleure équipe club du monde, on ne va pas se cacher. Ils respectent le schéma. Ils ne sont pas en haut pour rien. Ils viennent contre-rucker, ils savent jouer les coups, ils font tout dans l’ordre. »

Pierre-Louis Barassi, centre toulousain, a lui aussi reconnu les failles du début de match. « On s'est fait peur en première période, avec un manque d’intensité. Mais on a rectifié le tir. » En effet, le Stade a montré un autre visage après la pause, avec une meilleure maîtrise et une défense toujours aussi intraitable. « C'était un bon match en défense, mais on peut mieux faire sur la discipline. »

Cette capacité de Toulouse à verrouiller les matchs par la défense est loin d’être un hasard. Paul Gustard, entraîneur de la défense anglaise, l’avait déjà souligné avant la dernière finale du Top 14 via le Midi Olympique. Ils ont évolué en défense, sont plus agressifs au sol et pressent très fort. Jack Willis en est le parfait exemple.

Si Mauvaka et Marchand « sont très forts », l'Anglais l'est encore plus selon lui. Sous les couleurs de Toulouse, l'ancien joueur des Wasps est devenu redoutable. « Il plaque beaucoup et très fort, puis se relève pour gratter. C’est leur leader de défense par l’exemple, celui qui emmène tous les autres. »

Le Stade ne laisse rien au hasard et s’appuie sur une structure défensive de plus en plus redoutable. Avec cette victoire, le champion en titre s'est imposé en tête du championnat, non pas seulement par ses prouesses offensives, mais surtout par une défense hermétique qui fait la différence même lorsque l'attaque n'est pas à 100 %. Pas de doute, le mur toulousain est bien en place.